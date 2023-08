(West Kelowna) Le Canada devra « apprendre » de la saison « épouvantable » des incendies de forêt qui sévit d’un bout à l’autre du pays cet été pour mieux se préparer en vue des prochaines années, a soutenu vendredi le premier ministre Justin Trudeau lors d’une visite en Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a passé la journée de vendredi dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, pour rencontrer les pompiers, les bénévoles et les autorités locales qui sont à pied d’œuvre pour lutter contre les incendies de forêt.

Près de 200 maisons ont été endommagées ou détruites par les flammes dans ce secteur au cours de la dernière semaine, tandis que des milliers de personnes ont dû être évacuées en raison de la progression rapide des flammes.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS Près de 200 maisons ont été endommagées ou détruites par les flammes dans la région du lac Okanagan au cours de la dernière semaine.

Lors d’un point de presse tenu à West Kelowna, M. Trudeau a souligné qu’il a eu le « privilège » d’entendre les histoires « d’héroïsme » des pompiers qui ont combattu les flammes.

Il n’a pas manqué de saluer leur courage et l’esprit de collaboration qui s’est mis en branle entre toutes les collectivités de la région lors des pires moments de la crise.

Cependant, le premier ministre ne s’en est pas caché : des étés « épouvantables » comme celui de cette année, il y en aura d’autres dans les prochaines années.

« Il va falloir qu’on apprenne de ce qu’on a fait ici, mais aussi qu’on comprenne que pour plusieurs, ça va être de plus en plus difficile d’avoir des assurances et ça va exiger qu’on reconstruise de façon attentionnée et délibérée pour protéger les communautés d’évènements météorologiques extrêmes, qu’on gère différemment les forêts », a mentionné M. Trudeau lors de sa rencontre avec les journalistes.

« Il y a du travail à faire, il y a des investissements à faire. »

Questionné à savoir si le Canada devrait se doter d’une agence fédérale de gestion des catastrophes, à l’image de ce qui se fait aux États-Unis, le premier ministre n’a pas fermé la porte, mais s’est montré prudent.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS Le premier ministre Justin Trudeau observe une carte alors qu’il rend visite à ceux qui participent au combat des incendies.

« Oui, on est ouvert à changer les modalités de la façon qu’on travaille ensemble, mais il faut qu’on s’assure de bien le faire. On va avoir ces discussions pour répondre à cette question : comment mieux être là pour protéger les citoyens dans les années à venir ? » a-t-il souligné.

M. Trudeau a par ailleurs noté que les populations de Kelowna, West Kelowna, Lake Country et la Première Nation de Westbank ont su « travailler ensemble pour mettre leurs ressources là où elles étaient nécessaires » lorsque les feux ont commencé à ravager leurs quartiers.

Nouvelle demande d’aide acceptée

Deux brasiers majeurs sont actuellement maîtrisés par les équipes de pompiers forestiers dans la région de l’Okanagan, mais l’incendie de McDougall Creek, qui menace West Kelowna, demeure incontrôlable.

La visite de M. Trudeau est survenue quelques heures après que les dernières restrictions liées aux voyages dans la région de l’Okanagan ont été levées, tout comme les ordres d’évacuation à Kelowna.

Les restrictions de voyage vers West Kelowna ont été levées à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Celles visant Kelowna, Penticton, Vernon et Kamloops avaient été levées plus tôt cette semaine.

Ces mesures restrictives avaient été imposées sur une grande partie de la région le 19 août afin de garantir que des logements seraient disponibles pour les personnes évacuées et le personnel d’urgence.

Pendant ce temps, le Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a revu à la baisse tous les ordres d’évacuation à Kelowna, ainsi que ceux de certaines maisons de West Kelowna Estates et de plus de 300 propriétés du district de Lake Country.

Cependant, les responsables affirment que les ordres d’évacuation sont toujours en vigueur dans certaines parties de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et de Lake Country.

Les incendies de forêt continuent de faire rage dans d’autres régions de la Colombie-Britannique, dont l’incendie du mont Stein, près de Lytton, qui s’étend désormais sur près de 33 kilomètres carrés.

En réponse à cette situation, la Colombie-Britannique a envoyé une nouvelle demande d’aide au gouvernement fédéral – demande qui a été acceptée.

« Nous avons reçu et approuvé une demande d’assistance supplémentaire de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique. Les membres des Forces armées canadiennes seront là pour aider la province dans ses opérations de lutte contre les incendies », a écrit sur X le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan.

Il y a actuellement environ 370 incendies de forêt actifs dans la province, dont environ 150 sont classés comme étant non maîtrisés et 14 comme étant des incendies remarquables en raison de leur visibilité et de la menace qu’ils représentent pour les zones peuplées.

Comme ce fut le cas au Québec plus tôt cet été, les feux causent aussi des soucis quant à la qualité de l’air en Colombie-Britannique. Vendredi, un avis de mauvaise qualité de l’air a été publié pour la région de Vancouver en raison de la présence d’une forte concentration de particules fines dans l’air.

À ce jour, les incendies de forêt ont ravagé près de 18 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique, 71 % des incendies étant provoqués par la foudre et 23 % par l’activité humaine.

Avec les informations de Dirk Meissner