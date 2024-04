Le 22 avril, nous soulignons le Jour de la Terre. Voici des idées d’ici et d’ailleurs qui visent à prendre soin de notre planète.

Ils sont passionnés. Lucides, mais optimistes. Ils sont passés de la parole aux actes et défendent notre environnement tant sur l’eau qu’en forêt ou dans les champs. Malgré les mauvaises nouvelles, ils ne baissent pas les bras et ils invitent les Québécois à en faire autant.

« La planète n’est pas à vendre »

Plus d’un millier de personnes, politiciens et personnalités publiques ont marché dimanche dans les rues de Montréal, réclamant un « avenir énergétique juste et viable », à la veille du 55e Jour de la Terre. L’évènement survient après une année confirmée comme étant la plus chaude jamais enregistrée de l’histoire.