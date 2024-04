Jour de la Terre « La planète n’est pas à vendre »

Plus d’un millier de personnes, politiciens et personnalités publiques ont marché dimanche dans les rues de Montréal, réclamant un « avenir énergétique juste et viable », à la veille du 55e Jour de la Terre. L’évènement survient après une année confirmée comme étant la plus chaude jamais enregistrée de l’histoire.