Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Combien de déchets électroniques l’humanité a-t-elle générés en 2022 ?

A) 14 millions de tonnes

B) 31 millions de tonnes

C) 62 millions de tonnes

Réponse : C

Un rapport publié mercredi par l’ONU révèle que le volume des déchets issus des appareils électroniques augmente cinq fois plus que ce qui est documenté comme recyclage. Une quantité record de 62 millions de tonnes a été jetée en 2022, un bond de 82 % depuis 2010. Ce poids représente 107 000 avions passagers de 850 sièges. « De quoi former une file ininterrompue de New York à Athènes, de Nairobi à Hanoï, ou de Hong Kong à Anchorage », souligne l’étude qui considère n’importe quel appareil jeté avec une pile ou une prise comme une ordure électronique.

Consultez le rapport de l’ONU (en anglais)

Et c’est pas fini…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE D’ici 2035, le réchauffement planétaire risque d’entraîner une inflation alimentaire située entre 0,9 % et 3,2 % par année en moyenne dans le monde.

Trouvez-vous déjà que l’inflation a fait exploser votre budget d’épicerie ? Ce n’est qu’un début, selon une étude allemande qui vient d’être publiée dans Nature Communications. D’ici 2035, le réchauffement planétaire risque d’entraîner une inflation alimentaire située entre 0,9 % et 3,2 % par année en moyenne dans le monde. Les pays riches et les pays pauvres seront touchés par cette inflation constante, bien que les auteurs calculent que les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud seront les plus durement frappés. Pour arriver à cette projection, les chercheurs ont analysé l’impact de la météo sur 27 000 indices mensuels de prix pour des denrées et services alimentaires dans 121 pays entre 1996 et 2021.

Lisez l’article de Nature Communications (en anglais)

Plus de pesticides à côté des champs bios

PHOTO AHMED SAAD, ARCHIVES REUTERS Marwa al-Naemy, qui produit un engrais biologique respectueux de l’environnement en recyclant des déchets organiques, travaille dans sa ferme à Bagdad, en Irak.

Qui se ressemble devrait peut-être s’assembler. Une étude réalisée en Californie montre que l’utilisation des pesticides a légèrement augmenté dans les champs avoisinant les champs biologiques. Les insectes tendent à être plus nombreux dans les champs bios, ce qui peut entraîner une hausse des ravageurs dans les champs conventionnels adjacents et inciter les agriculteurs à utiliser plus de pesticides. « Les résultats de cette étude donnent un aperçu des impacts environnementaux négligés de l’agriculture biologique et suggèrent que le regroupement des champs biologiques pourrait réduire l’utilisation des pesticides à l’échelle du paysage agricole », écrivent les auteurs de l’article qui vient d’être publié dans Science après l’analyse de 14 000 champs entre 2013 et 2019.

Lisez l’article de Science (en anglais)

2023 : l’année de tous les records

PHOTO TERCIO TEIXEIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des gens profitent de la plage de Recreio dos Bandeirantes au milieu d’une vague de chaleur à Rio de Janeiro, au Brésil, le 17 mars 2024.

Chaleur des océans, recul des glaciers, température de l’air : 2023 a été l’année où bien des records ont été fracassés, « voire dans certains cas pulvérisés ». C’est ce que révèle le rapport annuel sur l’état du climat mondial de l’Organisation météorologique mondiale. Il confirme que 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne à la surface du globe de 1,45 °C au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle. « Tous les indicateurs sont en alerte… Certaines données ne battent plus des records, elles explosent ! Et les changements ne cessent de s’accélérer », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors de la publication du rapport.

Lisez le rapport (en anglais)

« Un bond » de la hausse du niveau des océans

PHOTO OLIVIER MORIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un iceberg en train de fondre dans le fjord Scoresby, au Groenland. La hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 cm entre 2022 et 2023.

La hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 cm entre 2022 et 2023, un « bond important » par rapport à d’autres années, dû à la fois au phénomène El Niño et au changement climatique, a indiqué jeudi la NASA. Le niveau des océans a gagné 9,4 cm depuis 1993, selon ces données fondées sur des observations satellites. « Le rythme actuel signifie que nous sommes en chemin pour ajouter 20 cm supplémentaires au niveau mondial des océans d’ici 2050 », a déclaré dans un communiqué Nadya Vinogradova Shiffer, directrice de l’équipe responsable de ce dossier à la NASA. – Agence France-Presse