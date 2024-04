Cette photo aérienne prise le 4 avril 2024 montre un atoll corallien appartenant à la célèbre Grande Barrière de corail d’Australie. Elle subit actuellement l’un des épisodes de blanchiment les plus graves jamais enregistrés – le cinquième en huit ans – et laisse les scientifiques dans l’incertitude quant à sa survie.

Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Dans combien de pays les récifs coralliens subissent-ils un épisode de blanchiment cette année ?

A) 12

B) 24

C) 53

D) 64

Réponse : 53. Les épisodes de blanchiment de coraux surviennent un peu partout dans le monde depuis des années. Cette semaine, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique a cependant décrété qu’un phénomène global était en train de se produire actuellement dans l’ensemble des bassins océaniques en raison des températures record de l’eau. C’est la deuxième fois en dix ans qu’un épisode mondial de blanchiment se produit.

Le climat en musique

PHOTO FOURNIE PAR ISCIENCE Les interprètes de la pièce Quatuor à cordes no 1 : Budget de l’énergie polaire

Un site de forage de carottes glaciaires au Groenland, une station satellite au-dessus de la Norvège, deux stations de recherche dans l’Antarctique : à partir de données environnementales provenant de ces sites nordiques, un scientifique japonais s’est lancé dans une aventure inusitée. Hiroto Nagai a attribué des sons à différentes valeurs de données recueillies à ces quatre sites entre 1982 et 2022. Le résultat : Quatuor à cordes no 1 : Budget de l’énergie polaire, une pièce qui met en musique les bouleversements polaires. Le chercheur explique sa démarche dans un article qui vient de paraître dans une très sérieuse revue savante, iScience.

Réduire la pollution plastique

PHOTO YVES HERMAN, ARCHIVES REUTERS Depuis les années 1950, près de 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été produites par l’homme, selon l’ONU.

Tout au long de la semaine, des négociations importantes auront lieu à Ottawa dans le but de mettre en place un accord mondial pour réduire la pollution plastique d’ici la fin de l’année 2024. Des délégués de 174 pays se réuniront afin de finaliser les points clés du texte qui se voudra juridiquement contraignant pour les signataires. Selon le programme des Nations unies pour l’environnement, depuis les années 1950, près de 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été produites par l’homme. Près de 7 milliards de ces tonnes sont devenus des déchets. Le plastique peut prendre des milliers d’années à se dégrader.

Un défi pour les enfants

PHOTO FOURNIE PAR JIMMY VIGNEUX L’objectif du défi « 1000 gestes pour la nature » est d’en accomplir 20 000 gestes au pays.

Avis aux enfants qui veulent faire un geste pour la planète. Jusqu’au 19 mai, les jeunes du primaire et du secondaire sont invités à participer au défi « 1000 gestes pour la nature » en nettoyant un endroit public de leur choix. L’an dernier, près de 10 tonnes de déchets ont été ramassées au pays grâce à 12 417 gestes. Cette année, l’objectif est d’en accomplir 20 000. Il est possible de réaliser sa mission nettoyage seul, en famille, entre amis ou avec sa classe. Il suffit de s’inscrire et de se photographier pendant l’activité. Cette campagne est organisée par les magazines Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium en partenariat avec l’organisme 1000 tonnes.

Consultez le site de Défi nettoyage

Coup dur sur les revenus

PHOTO EMILIO MORENATTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Janvier 2024 : un homme marche sur le sol fissuré du réservoir de Sau, à Vilanova de Sau, au nord de Barcelone. L’économie mondiale est à risque en raison du réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique aura des conséquences sur l’environnement, mais aussi sur nos portefeuilles. Des projections complexes réalisées par des chercheurs allemands suggèrent que l’économie mondiale pourrait subir une réduction moyenne des revenus de 19 % d’ici 2049. Leurs calculs – réalisés à partir de données climatiques et économiques de 1600 régions compilées durant 40 ans – viennent d’être publiés dans le journal Nature. « Ces dommages dépassent déjà de six fois les coûts d’atténuation nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète à 2 °C à court terme », plaident les chercheurs. La baisse des revenus serait par ailleurs plus importante dans les latitudes les plus basses.

Lisez l’article (en anglais) de Nature