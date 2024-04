Vous pensez tout savoir sur les enjeux touchant l’environnement ? Testez vos connaissances avec notre jeu-questionnaire spécial Jour de la Terre.

1. Depuis l’ère préindustrielle, le Canada est l’un des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. À quel rang se situe-t-il ?

A) 26e rang

B) 4e rang

C. 10e rang

D. 17e rang

Réponse : C

À la fin de l’année 2022, le Canada figurait au 10e rang des pays ayant émis le plus de GES depuis 1750, derrière la Corée du Sud et tout juste devant le Mexique, selon le site de données Our World in Data. La Chine occupe le premier rang devant les États-Unis et l’Inde.

2. Les océans recouvrent 70 % de la surface de notre planète et jouent un rôle clé dans la régulation du climat. Ils ont absorbé une part importante de la chaleur due à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Quelle proportion de chaleur ont-ils absorbée ?

A) 90 %

B) 50 %

C) 70 %

D) 60 %

Réponse : A

On estime que les océans ont absorbé 90 % de la chaleur émise depuis l’ère préindustrielle. La bonne nouvelle, c’est que sans les océans, la hausse des températures à la surface serait encore plus importante. La mauvaise nouvelle, c’est qu’en absorbant autant de chaleur, les océans se réchauffent eux aussi, aggravant les effets des changements climatiques.

3. Vous faites un vol aller-retour Montréal-Paris (11 800 km) et vous voulez compenser les émissions de CO 2 (2,5 tonnes) en vous nourrissant seulement de produits locaux. Combien de temps vous faudra-t-il pour compenser ces émissions ?

A) 3 ans et 5 mois

B) 12 ans et 9 mois

C) 2 ans et 7 mois

D) 8 ans et 6 mois

Réponse : D

Il faut compter en moyenne 8 ans et 6 mois pour compenser 2,5 tonnes de GES en se nourrissant de produits locaux. Les chiffres sont calculés par un outil mis en ligne par le quotidien Le Monde, qui se base entre autres sur le 6e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en 2022.

4. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril, en 2002, le gouvernement du Canada a adopté à deux reprises seulement un décret d’urgence pour protéger une espèce menacée sur des terres privées, les deux fois au Québec. De quelle espèce s’agit-il ?

A) Le béluga

B) La rainette faux-grillon de l’Ouest

C) Le caribou

D) Le petit blongios

Réponse : B

Ottawa a adopté un premier décret d’urgence en 2016 pour protéger l’habitat de la rainette faux-grillon à La Prairie, menacé alors par un projet de lotissement résidentiel. Un deuxième décret a été adopté en 2021 pour protéger l’espèce à Longueuil, menacée par le projet de prolongement du boulevard Béliveau, dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

5. Si le CO 2 ne constitue que 0,04 % de notre atmosphère, comment peut-il avoir un effet aussi important sur le climat de notre planète ?

A) Il amplifie le rayonnement du soleil sur Terre.

B) Il interagit avec l’azote pour provoquer un réchauffement.

C) Il absorbe le rayonnement infrarouge émis par la Terre.

D) C’est un mystère, la science n’a pas de réponse.

Réponse : C

Il est vrai que le CO 2 ne constitue qu’une infime partie de notre atmosphère, avec entre autres l’azote (78 %), l’oxygène (21 %), l’argon (1 %) et le dioxyde de carbone (CO 2 ) à 0,04 %. Mais si le CO 2 est un gaz à effet de serre, c’est parce qu’il a la propriété d’absorber la chaleur relâchée par notre planète, ce qui augmente la chaleur sur Terre. Une plus grande quantité de CO 2 signifie un réchauffement plus important.

6. Nous produisons de plus en plus de déchets électroniques, qui finissent souvent au dépotoir plutôt que d’être recyclés. Quelle quantité de déchets électroniques le monde a-t-il produite en 2022 ?

A) 62 millions de tonnes

B) 107 millions de tonnes

C) 512 millions de tonnes

D) 37 millions de tonnes

Réponse : A

Selon le rapport Global E-waste Monitor 2024 produit par l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche et l’Union internationale des télécommunications, le monde a produit 62 millions de tonnes de déchets électroniques en 2022, soit l’équivalent de 7,8 kg par être humain. On estime que seulement 22 % de ces déchets ont été correctement recyclés.

7. Quel pourcentage de notre consommation d’eau sert au fonctionnement des toilettes dans une résidence québécoise ?

A) 10 %

B) 30 %

C) 15 %

D) 40 %

Réponse : B

Selon les données officielles, c’est 30 % de notre consommation d’eau qui sert à l’utilisation des toilettes. Une proportion équivalente va aux bains et aux douches, 20 % est utilisée pour la lessive et le nettoyage et seulement 10 % de l’eau consommée est bue ou sert à l’alimentation.