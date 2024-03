Protection du caribou Québec doit présenter un plan d’ici le 1er mai, menace Ottawa

Ottawa sert un ultimatum à Québec et intime au gouvernement Legault de présenter « au plus tard le 1er mai » sa stratégie de protection et de rétablissement du caribou, sans quoi le gouvernement fédéral pourrait lui-même prendre des mesures, avant l’été, pour protéger cette espèce menacée.