Des groupes environnementaux se sont réunis à Montréal lundi matin pour dénoncer « les méthodes nuisibles » du gouvernement du Québec en matière de développement industriel et réclament que soient respectés la réglementation environnementale et les mécanismes de consultation publique.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) notamment, s’inquiètent de la « tendance du gouvernement à affaiblir la réglementation environnementale ».

« On s’attarde récemment à Northvolt, mais nos différentes organisations ont dénoncé de nombreux autres projets partout au Québec dans les dernières années. Des projets qui ont profité de raccourcis et assouplissements permis par ce gouvernement », ont fait valoir les groupes environnementaux.

Ils s’inquiètent également de l’intention du gouvernement de revoir les modalités du BAPE.

« Les moyens choisis pour la transition énergétique ne doivent pas contribuer à empirer la crise en détruisant les milieux naturels ou agricoles à grande valeur économique, sociale et écologique : des milieux stratégiques qui se font de plus en plus rares et qui sont d’une grande valeur pour la santé et la sécurité de la population », estiment les groupes, dans un communiqué.