PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Le véhicule du constructeur autrichien Rosenbauer « n’est pas seulement un camion électrique », c’est aussi un véhicule d’abord et avant tout pensé pour la sécurité, la santé et le confort de ses occupants, explique Éric Chagnon, chargé de projet chez Aéro-Feu. Plus bas que les camions conventionnels en raison de l’absence de moteur thermique, il évite notamment aux pompiers et pompières de monter et descendre avec de lourdes charges plusieurs fois par jour.