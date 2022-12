Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada

Les signataires de la Convention sur la diversité biologique continueront à négocier ce week-end de la possibilité de fixer une cible mondiale de réduction des pesticides.

Deux propositions ambitieuses sont sur la table : réduire l’usage des pesticides, d’ici 2030, d’au moins de moitié ou le réduire d’au moins les deux tiers.

« J’en pense qu’il faut faire mieux, mais on n’est pas dans l’approche de diminuer les quantités, mais plus dans l’approche d’optimiser l’utilisation », a indiqué la ministre de fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, en marge de son passage à la COP15 vendredi.

« Il faut utiliser le bon produit, au bon endroit, au bon moment, dans la bonne quantité […] Et donc l’approche canadienne est plus dans l’analyse de risque, mais aussi dans la recherche et l’innovation », a-t-elle ajouté.