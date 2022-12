Constatant la réponse exceptionnelle des agriculteurs, Québec bonifiera de 15 millions son programme de rétribution financière pour les producteurs qui adoptent de meilleures pratiques environnementales à la ferme.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, profitera de son passage à la COP15, lundi matin, pour en faire l’annonce, a appris La Presse.

L’approche consistant à récompenser financièrement les bons élèves est la pierre d’assise du Plan d’agriculture durable (PAD) 2020-2030.

« Payer pour des services environnementaux », particulièrement ceux qui améliorent la santé des sols, la qualité de l’eau et la pollinisation, est aussi l’une des propositions qui se retrouvent dans le texte débattu à la Conférence de l’ONU sur la biodiversité qui se déroule à Montréal depuis bientôt une semaine.

Grâce au financement additionnel de Québec, près d’un millier d’entreprises agricoles québécoises pourront, à compter de février 2023, s’ajouter aux 1837 fermes déjà inscrites au programme, le premier du genre au Canada.

Les entreprises qui adoptent des pratiques agroenvironnementales favorables à la biodiversité comme des bandes riveraines élargies ou des haies brise-vent peuvent aller chercher jusqu’à 50 000 $ sur trois ans. L’utilisation de semences non traitées aux insecticides, la réduction de l’usage des herbicides et la plantation de cultures de couverture en hiver sont aussi des pratiques admissibles.

Nouveauté : un cursus de formation continue en agroenvironnement sera offert au début de l’an prochain. Une trentaine de cours seront offerts en collaboration avec l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et d’autres maisons d’enseignement. Selon le nombre d’heures de cours suivies, les agriculteurs qui souhaitent parfaire leurs connaissances pourront toucher jusqu’à 1500 $.

Pour ce deuxième tour de roue, les entreprises les plus novatrices et avancées se verront accorder une reconnaissance accrue.

Le Plan d’agriculture durable 2020-2030 vise à faire chuter de 15 % le volume de pesticides vendus à l’échelle de la province et de 40 % l’indice qui chiffre les risques théoriques des pesticides sur la santé et l’environnement.

À terme, Québec vise à réduire de 15 % la concentration totale en phosphore dans les cours d’eau de la province et de 15 % les apports de matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture.

Initialement, le PAD visait à consacrer la somme de 70 millions sur cinq ans pour rétribuer financièrement les producteurs qui adoptent des pratiques agroenvironnementales qui vont au-delà des exigences réglementaires en place.

Or, dès la première journée du dépôt des candidatures, en mars 2022, la limite du nombre de dossiers avait été atteinte dès 16 h. Jusqu’à présent, 56 millions ont été alloués à cette première cohorte.

Avec ce financement additionnel de 15 millions, la deuxième cohorte aura accès à une enveloppe de 29 millions jusqu’en 2027.

Éventuellement, une troisième cohorte pourra s’ajouter au programme puisqu’en campagne électorale, le premier ministre François Legault a promis d’injecter une somme additionnelle de 50 millions dans le programme.

Au total, ce sont donc 135 millions de dollars qui seront sur la table pour rétribuer les meilleures pratiques agroenvironnementales des agriculteurs québécois.

Récemment, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a fait l’exercice de chiffrer l’impact de son PAD sur les émissions agricoles de gaz à effet de serre (GES).

Selon son calcul, le potentiel de réduction de GES des deux premières cohortes du PAD serait de 0,4 mégatonne (Mt) à 0,5 Mt en CO 2 équivalent (eCO 2 ) pour la période de 2021 à 2025.

Cela équivaut aux émissions de 125 000 voitures de taille moyenne qui parcourent 20 000 km ou environ 2000 vols Montréal-Paris avec 300 passagers.

Le gouvernement fédéral a récemment proposé que le prochain cadre stratégique en agriculture contienne une cible collective de réduction des émissions de GES de l’ordre de 3 à 5 Mt eCO 2 d’ici 2028. Selon Environnement et Changement climatique Canada, le secteur agricole a émis environ 59 Mt eCO 2 en 2018, dont 13 % provenaient du Québec.

Au Québec, le MAPAQ évalue que l’ensemble de ses programmes qui subventionnent des mesures vertes dans le secteur agricole (incluant le programme de rétribution) permettrait de réduire approximativement de 1,43 Mt à 2,21 Mt eCO 2 les émissions sur une période pouvant aller jusqu’en 2030, ce qui est plus que le poids relatif du Québec au sein du Canada.

En préparation à la COP15

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a rencontré le 18 novembre neuf experts en agriculture de l’Université McGill pour parfaire ses connaissances sur les systèmes de production durable.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le ministre a aussi entendu les suggestions des étudiants de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement ainsi que des élèves du niveau collégial.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le ministre et son cabinet ont aussi visité la ferme laitière expérimentale du campus avec la doyenne Anja Geitmann. 1 /3





Le ministre Lamontagne fera une allocution lundi matin lors du 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes, un « évènement officiel parallèle » de la COP15 et dont le gouvernement du Québec est le commanditaire principal. Aux côtés d’une dizaine de dignitaires, le ministre Lamontagne prendra la parole lors d’un panel qui soulignera l’importance de faire des administrations locales des ambassadeurs du nouveau cadre mondial sur la diversité biologique, qui doit être adopté à l’issue de la COP15. Pour s’y préparer et pour s’informer sur les avancées dans la recherche en agroenvironnement, il a réalisé, mi-novembre, une tournée auprès d’experts universitaires des universités McGill et Laval.

« Il faut qu’on travaille dans la bonne direction », a-t-il déclaré à La Presse lors de son passage au campus Macdonald de l’Université McGill. « Par exemple, en agroenvironnement, s’il y a 10 avenues qu’on peut explorer, dans un contexte de ressources limitées, quelles sont celles qu’on est mieux de privilégier ? […] Où est-ce que c’est mieux de pointer et de mettre nos efforts ? Où veut-on amener nos agriculteurs et agricultrices ? » Lors de son deuxième mandat, le ministre Lamontagne souhaite faire de l’« autonomie alimentaire durable » sa grande priorité.