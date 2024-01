Un « psychodrame », plus jamais !

Plus jamais ! Après chaque négo, on entend le même refrain. Mais si on veut changer de disque une fois pour toutes, il faut tirer des leçons de la grève de la fonction publique qui a viré au « psychodrame », comme l’a dit le président de la CSQ, au début de la semaine. Même s’il est encore tôt pour faire un bilan, voici déjà cinq pistes de réflexion.