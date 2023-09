Soleil de plomb et humidité étouffante : la canicule qui s’abat sur la métropole n’a pas empêché les responsables des boutiques climatisées de la rue Sainte-Catherine de garder leurs portes grandes ouvertes pour attirer les clients. En France et en Espagne, on réglemente la climatisation pour s’adapter aux vagues de chaleur intense.

Mercredi, au passage de La Presse vers midi, au moins cinq boutiques du centre-ville gardaient les portes ouvertes malgré la température.

Il faisait déjà près de 30 °C en matinée. Selon Environnement Canada, le mercure était susceptible de monter à 35 °C avec une température ressentie de 40 et la chaleur devait persister en soirée.

Pour assurer le confort des clients et des employés dans les boutiques de vêtements branchées du centre-ville, la climatisation fonctionne à fond. Est-il contre-productif d’ouvrir les portes d’une pièce froide et ventilée ? Qu’en est-il du gaspillage d’électricité dans un contexte où les canicules pourraient devenir chose commune ? Pour la majorité des commerçants, ce sont les clients qui priment.

Attirer la clientèle

La température est glaciale dans l’immense boutique de deux étages Urban Outfitters au coin des rues Sainte-Catherine et de la Montagne. « En ce moment, il fait 21 °C dans le magasin », confirme Alexandra Proulx, employée du détaillant américain.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Succursale Urban Outfitters du centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine

La porte vitrée de la devanture est ouverte. C’est le choix des responsables du populaire commerce, explique-t-elle.

Si on ferme la porte, les gens n’entrent pas. Ils ont tendance à penser qu’on est fermés. Même si on a la clim ouverte et que c’est bizarre d’ouvrir les portes et les fenêtres, on veut quand même que les gens entrent. Alexandra Proulx, employée du Urban Outfitters de la rue Sainte-Catherine

On ne pourrait se passer de climatisation en ces temps caniculaires. « Il peut y avoir beaucoup de clients dans la boutique et ça se réchaufferait rapidement. Pas le choix d’avoir la clim », poursuit la jeune femme.

Même constat à la boutique de souliers Browns, où il fait environ 22 °C.

Les deux gérantes, Jessica De Franco et Maïna Labrecque, sont tiraillées. « Si on garde les portes fermées, on remarque vraiment qu’on a moins de passants qui entrent. Des fois, juste entendre la musique de la boutique et sentir qu’il y a la clim, ça t’encourage à entrer », pense Mme Labrecque.

« On doit trouver une façon d’être invitants bien que ça puisse paraître contre-productif. Mais on va sûrement fermer la porte après l’heure du midi », ajoute sa collègue.

Outre Urban Outfitters et Browns, les boutiques Rudsak et Tristan avaient également les portes ouvertes.

« On utilise la logique »

« On garde la température à 22 °C en tout temps. Pas de changement aujourd’hui », indique Zack Mielman, gérant du magasin The North face situé sur la rue Sainte-Catherine.

Les portes d’entrée du bâtiment sont closes. « C’est sûr qu’on a moins de passants, mais ça réchaufferait la pièce », dit-il en haussant les épaules.

Lashelle Phinn, gérante d’une succursale WLKN, a pour instruction de garder la température ambiante de la boutique à 20 °C.

On utilise la logique. Si j’ouvre la porte, il va faire plus chaud et je veux que mes employés et clients soient bien. Mais certaines places ouvrent les portes pour attirer les clients. Avec toutes les rues en construction et les chantiers, c’est déjà difficile d’avoir des gens. Lashelle Phinn, gérante du WLKN de la rue Sainte-Catherine

Sans parler du fait que les boutiques de la rue Sainte-Catherine se trouvent à proximité du Centre Eaton. « Quand il fait chaud comme aujourd’hui, les boutiques qui ont pignon sur rue ont moins de clients. Les gens préfèrent flâner au centre commercial, car c’est climatisé partout », renchérit la gérante.

À la boutique Jack & Jones, la climatisation est habituellement réglée à environ 19 °C. La température dans les boutiques du centre-ville de Montréal varie entre 19 et 22 °C, selon les vérifications de La Presse mercredi.

Ailleurs dans le monde

La température dans les commerces est loin d’être un sujet anodin dans un contexte de changements climatiques et de canicules fréquentes. L’Espagne a mis en place des mesures pour économiser de l’énergie après avoir fait face à une chaleur accablante. Il y est interdit de mettre la climatisation en deçà de 27 °C dans les transports, les cinémas et les magasins.

Les salons de coiffure, les établissements de santé et les écoles ne sont toutefois pas visés par cette mesure.

En France, un décret force depuis octobre 2022 la fermeture des portes lorsque les commerces sont chauffés ou climatisés. Cette réglementation s’applique même durant les heures d’ouverture. Des amendes allant jusqu’à 750 euros sont imposées aux boutiques délinquantes.

Il est toutefois permis d’ouvrir les portes quand les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.