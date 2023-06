La dette de Poilievre

Ce n’est pas ce que Pierre Poilievre voulait. Le chef conservateur sort perdant des quatre élections partielles tenues lundi. Même s’il garde ses deux sièges (Portage–Lisgar au Manitoba et Oxford en Ontario), ses appuis ont diminué. Et on commence à mesurer le poids de sa dette à l’endroit des plus énervés de ses sympathisants.