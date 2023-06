De nombreuses complications pourraient entraver les efforts de sauvetage des cinq personnes à bord du submersible de plongée Titan, qui n’est pas revenu d’une plongée effectuée dimanche sur l’épave du Titanic, au fond de l’océan Atlantique.

John Ismay The New York Times

Pour toute opération de recherche et de sauvetage en mer, les conditions météorologiques, l’absence de lumière la nuit, l’état de la mer et la température de l’eau peuvent jouer un rôle dans la possibilité de retrouver et de secourir les marins en détresse. Dans le cas d’un sauvetage sous la mer, les conditions de réussite sont encore plus nombreuses et plus difficiles à prendre en compte.

Le premier et le plus important problème à résoudre est tout simplement de trouver le Titan.

De nombreux véhicules sous-marins sont équipés d’un dispositif acoustique, souvent appelé bouée acoustique (« pinger »), qui émet des sons pouvant être détectés sous l’eau par les sauveteurs. Il n’est pas certain que le Titan en soit équipé.

Le submersible aurait perdu le contact avec son navire de soutien 1 heure et 45 minutes après le début d’une plongée de deux heures et demie vers le fond, où repose le Titanic.

Il pourrait y avoir un problème avec l’équipement de communication de Titan ou avec le système de ballast qui contrôle sa descente et sa remontée en remplissant les réservoirs d’eau pour plonger et en pompant l’eau avec de l’air pour revenir à la surface.

Un autre risque possible pour le navire serait de s’encrasser, c’est-à-dire de s’accrocher à un morceau d’épave qui pourrait l’empêcher de remonter à la surface.

Si le submersible est retrouvé au fond de l’eau, les profondeurs extrêmes limitent les possibilités de sauvetage.

Enjeu de profondeur

Les plongeurs humains portant un équipement spécialisé et respirant des mélanges d’air riches en hélium peuvent atteindre en toute sécurité des profondeurs de quelques centaines de pieds sous la surface avant de devoir passer beaucoup de temps à décompresser pour remonter. À quelques centaines de pieds de profondeur, la lumière du soleil ne pénètre plus dans l’eau et l’obscurité règne.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE L’épave du Titanic en 1986, un an après sa découverte au fond de l’océan Atlantique

Le Titanic repose à environ 14 000 pieds de profondeur dans l’Atlantique Nord, une profondeur que les humains ne peuvent atteindre qu’à l’intérieur de submersibles spécialisés qui gardent leurs occupants au chaud, au sec et alimentés en air respirable.

Le seul moyen de sauvetage possible serait un véhicule sans équipage, c’est-à-dire un drone sous-marin. La marine américaine dispose d’un véhicule de sauvetage sous-marin, mais il ne peut atteindre que 2000 pieds de profondeur.

Pour récupérer des objets au fond de la mer dans des eaux plus profondes, la marine s’appuie sur ce qu’elle appelle des véhicules télécommandés, comme celui qu’elle a utilisé pour récupérer un F-35 Joint Strike Fighter accidenté à environ 12 400 pieds en mer de Chine méridionale au début de l’année 2022. Ce véhicule, appelé CURV-21, peut atteindre des profondeurs de 20 000 pieds.

L’acheminement du bon type d’équipement – tel qu’un véhicule télécommandé comme le CURV-21 – sur le site prend du temps, en commençant par l’acheminer jusqu’à un navire capable de le transporter sur le site.

L’épave du Titanic se trouve à environ 370 milles au sud de Terre-Neuve, et les navires qui peuvent transporter un véhicule tel que le robot de plongée le plus profond de la marine ne se déplacent normalement pas à plus de 20 milles par heure.

Selon le site web d’OceanGate, le Titan peut maintenir ses cinq occupants en vie pendant environ 96 heures. Dans de nombreux submersibles, l’air intérieur est recyclé – le dioxyde de carbone est éliminé et de l’oxygène est ajouté –, mais sur une durée assez longue, le navire ne sera plus en mesure d’éliminer suffisamment de dioxyde de carbone, et l’air intérieur ne permettra plus de rester en vie.

Si les batteries du Titan s’épuisent et ne sont plus en mesure de faire fonctionner les radiateurs qui gardent les occupants au chaud dans les profondeurs glaciales, les personnes à l’intérieur peuvent tomber en hypothermie, et la situation devient alors insurmontable. Si la coque pressurisée du submersible venait à céder, la fin des personnes à l’intérieur serait certaine et rapide.