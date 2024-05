Souliers et vélos fantômes Québec (SVFQ) a commémoré samedi matin la mort d’une piétonne dans un accident de la route survenu il y a deux ans dans le secteur de Saint-Léonard, à Montréal. L’organisme rappelle ainsi la nécessité d’offrir des espaces de marche sécuritaires pour les citoyens.

Le 14 octobre 2020, Lucia Tiberio Tamburro se promenait sur le trottoir, à l’endroit où le boulevard Lavoisier traverse le parc Ferland à Montréal. C’est lors de cette balade que le conducteur d’un VUS serait entré en collision avec la dame de 82 ans.

« Il roulait à 80 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. La victime n’a eu aucune chance », affirme l’organisme Souliers et vélos fantômes Québec (SVFQ) dans un communiqué.

Plusieurs proches de la victime, des élus de la Ville de Montréal ainsi qu’une représentante de Piétons Québec ont assisté à ce rassemblement en mémoire de Mme Tiberio Tamburro.

PHOTO PAR MARTIN REISCH, FOURNIE PAR SOULIERS ET VÉLOS FANTÔMES

La foule a observé une minute de silence pendant l’installation et le dévoilement d’une paire de souliers de peinte en blanc et d’une plaque commémorative érigée en souvenir de la piétonne.

« Ce magnifique jour d’automne à la météo parfaite, elle est sortie marcher et prendre l’air, comme à son habitude. Nous souhaitons que la présence du mémorial fasse réfléchir à l’importance d’agir rapidement pour que la ville dans laquelle nous vivons et ses espaces publics soient sécuritaires pour toutes et tous », a déclaré Séverine Le Page, porte-parole de SVFQ, au cours de l’évènement.

Selon l’organisme, le conducteur a été accusé à l’époque de conduite dangereuse causant la mort, puis a finalement été acquitté. « Il avait travaillé 12 heures d’affilée en se levant plus tôt qu’à l’habitude, il roulait presque à trois fois la vitesse permise et il n’ait jamais freiné. Pour notre collectif, qui lutte contre la violence routière et rend hommage aux victimes, conduire est un privilège et non un droit », a dénoncé Shanti Larochelle, porte-parole de SVFQ.