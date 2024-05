(Toronto) Jim Peterson, un ancien ministre fédéral dans un gouvernement dirigé par Paul Martin, est mort vendredi à l’âge de 82 ans.

La Presse Canadienne

L’ancien premier ministre de l’Ontario David Peterson a confirmé le décès de son frère à La Presse Canadienne. Il a indiqué que celui-ci était mort d’une attaque cardiaque sur sa ferme.

Il a décrit son frère comme un homme généreux, bien respecté et accompli.

Jim Peterson a été député de la circonscription torontoise de Willowdale pendant 23 ans. Il avait été élu en 1980 avant d’être battu aux élections suivantes en 1984. Son retour sur la scène politique en 1988 a été couronné de succès et il a constamment été réélu jusqu’à sa retraite en 2007.

Il a été ministre du Commerce international de 2003 à 2006 pendant le règne du libéral Paul Martin.

Le premier ministre Justin Trudeau lui a rendu hommage en louangeant sa « contribution inestimable à la prospérité économique du Canada ».

« Alors que nous réfléchissons à l’héritage remarquable que Jim nous a laissé, nous nous inspirons du dévouement exemplaire dont il a fait preuve pour bâtir un Canada plus inclusif et plus prospère », a déclaré M. Trudeau.