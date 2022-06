Hubert Aquin et le Grand Prix de Montréal

À quand une reconnaissance ?

Chaque fois que la chose refait surface, elle en étonne plus d’un : Hubert Aquin est l’instigateur du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. En 1962, l’écrivain et cinéaste a jeté les bases de cet ambitieux projet. Soixante ans plus tard, un groupe d’intellectuels milite pour que son nom rejoigne celui de Gilles Villeneuve.