(Québec) La vérificatrice générale lève un drapeau rouge sur la qualité des services éducatifs en CPE et en garderies. Le tiers des installations échoue en moyenne à leur évaluation. Par ailleurs, le déclin du ratio d’éducateurs qualifiés se poursuit et n’est pas atteint dans plus de 8 garderies non subventionnées sur 10, en 2023.

C’est un dur bilan que dresse la vérificatrice générale qui a évalué la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance. Guylaine Leclerc a publié jeudi le dernier volet du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2023-2024.

Le tiers des services de garde éducatifs, en CPE et garderies, ont échoué à l’évaluation depuis sa mise en place en 2018 par le ministère de la Famille. Il s’agit d’un taux cumulatif pour l’ensemble des installations, excluant les services de garde en milieu familial. Pour les garderies subventionnées et non subventionnées en 2022-2023, le taux d’échec est encore plus important et atteint 60 %.

La performance est loin des cibles du gouvernement Legault. Dans son plan stratégique de 2019-2023, le ministère avait comme objectif que le taux d’échec annuel passe à 18 % au cours de cette période. « Il a plutôt crû de manière importante et a dépassé l’estimation du ministère, particulièrement dans les garderies », souligne le rapport de la vérificatrice générale. En 2022-2023, le taux d’échec est de 41 %.

En deçà de ces seuils, la qualité éducative est jugée faible et doit faire l’objet d’un suivi attentif, indique Mme Leclerc dans le document.

Taux d’échec de la mesure d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative 2022-2023 CPE : 21 %

Garderies subventionnées : 57 %

Garderies non subventionnées : 59 %

Taux d’échec pour 2022-2023 : 41 %

Cumulatif depuis 2018 : 30 %

Par ailleurs, le ministère « n’a pas commencé à réaliser l’évaluation de la qualité éducative des services de garde en milieu familial reconnus ni planifié quand elle débutera », déplore Mme Leclerc.

Peu de suivi du ministère

Cette évaluation qui mesure la qualité éducative d’une installation prévoit que lorsqu’un service de garde échoue, il doit produire et mettre en œuvre un plan d’action. Or, la vérificatrice générale conclut après examen que le Ministère n’a pas reçu le tiers des plans d’action qui devaient lui être transmis.

Au surplus, « une grande part de ceux qu’il a reçus était de qualité insuffisante », écrit-elle.

Pourtant, ce plan d’action constitue « l’outil par lequel les gestionnaires » informent le Ministère des actions qu’ils comptent mettre en place pour améliorer leur performance.

En raison de la pandémie, Québec a suspendu l’exigence générale de fournir un plan d’action. Cependant, à partir de novembre 2020, la firme responsable des évaluations a transmis des alertes au ministère lorsqu’elle jugeait que « la qualité éducative d’un service de garde préoccupante ». À ce moment, Québec s’était engagé à intervenir auprès de l’installation malgré la suspension.

Sur les 34 services examinés par la VG et ayant fait l’objet d’une alerte, 13 seulement ont eu un suivi du ministère. « De plus, le ministère n’a pas reçu de plan d’action pour 31 de ces situations, et ce, malgré la gravité des situations signalées », note-t-elle.

Par ailleurs, l’intervention du ministère était plutôt limitée et pouvait se résumer à un coup de téléphone, souligne la vérificatrice générale.

Au total, quelque 1643 installations ont été évaluées entre 2019 et 2022, ce qui représente la moitié des services de garde éducatifs en installation. Les groupes d’enfants de 3 à 5 ans ont été ciblés.

Déclin des ratios

La vérificatrice générale montre du doigt la diminution du ratio de personnel éducateur qualifié pour expliquer ce qui pourrait avoir contribué à la baisse de la qualité éducative. « En effet, les services de garde éducatifs dont le ratio de personnel éducateur qualifié est plus faible échouent davantage à l’évaluation que ceux dont le ratio est plus élevé », souligne-t-elle.

Par ailleurs, la proportion des services de garde en installation qui n’atteignaient pas le ratio de deux éducateurs qualifiés sur trois a continué d’augmenter entre 2018 et 2023, passant de 32 à 46 %. Ce taux explose dans les garderies non subventionnées alors qu’il atteint 86 % en 2023.

Après les avoir réduit les ratios pendant la pandémie, Québec s’est donné comme objectif un retour graduel à un ratio réglementaire de deux éducateurs qualifiés sur trois d’ici avril 2027.

Le portrait n’est guère mieux au chapitre des plaintes. La vérificatrice générale déplore dans son rapport que leur classement en fonction de leur priorité « ne repose pas sur des balises formelles » et que la moitié des plaintes relatives à des pratiques ou à des attitudes inappropriées « ne font l’objet que d’un rappel des bonnes pratiques auprès des services de garde éducatifs, sans vérification des allégations, et le ministère n’est pas toujours intervenu en temps opportun. »

« Certains manquements relatifs à la santé et à la sécurité des enfants sont observés dans une proportion pouvant atteindre 75 % des inspections dans les installations de services de garde éducatifs », écrit-elle. Par ailleurs, plus de 15 % des installations n’ont pas encore fait l’objet d’un test pour mesurer la concentration du plomb dans l’eau. Le ministère de la Famille traite 1100 plaintes par année.

Commentaires du ministère

L’audit de la vérificatrice générale donne la parole au ministère de la Famille qui dit accueillir favorablement les conclusions du rapport. Devant le taux d’échec de l’évaluation de la qualité éducative des installations, Québec répond que la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre « sans précédent » ont plombé son bilan.

« La mobilisation ainsi que les efforts constants et soutenus du réseau ont permis d’assurer un service de qualité malgré les enjeux inhérents au contexte de pandémie. L’objectif du Ministère était de permettre aux [services de garde] de se concentrer sur la gestion de cette crise afin de pouvoir continuer à accueillir les enfants de façon sécuritaire et assurer la continuité des services », écrit-on.

La période couverte par les travaux d’audit s’étend d’avril 2018 à septembre 2023.