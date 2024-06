Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Pourquoi les parachutes des capsules spatiales ramenant des humains sur Terre n’ont-ils jamais de défaillances et s’ouvrent-ils toujours ? Chance ou technologie infaillible ? Marc Julien

Parce qu’ils sont testés de façon plus poussée que les parachutes normaux, et parce qu’il y a parfois deux niveaux de redondance.

« Les parachutes des capsules spatiales sont testés beaucoup plus que les autres parachutes parce qu’ils sont soumis à des conditions extrêmes », explique Roberto Montanez, PDG de Butler Parachute Systems en Virginie et président de l’Association de l’industrie du parachute. « Et on n’a pas seulement un niveau de redondance, un parachute de secours, mais parfois deux. »

En règle générale, les parachutes sont conçus pour ne pas fonctionner parfaitement 1 fois sur 1000, dit M. Montanez. Pour cette raison, les parachutistes récréatifs ont un parachute de secours, souvent déclenché par un altimètre. Depuis 30 ans, le nombre de décès en parachute récréatif aux États-Unis a varié entre 10 et 30 par année, avec 5000 ouvertures de parachutes de secours, sur plus de 3 millions de sauts par année.

Les parachutes spatiaux sont plus simples que les parachutes récréatifs, qui sont souvent rectangulaires, selon Chris Stephen, PDG de Canadian Aerosports, un fabricant de parachutes de Vancouver qui avait son atelier à Montréal jusqu’à la fin des années 1980. « Ce sont des parachutes ronds, la technologie n’a pas beaucoup changé depuis Apollo, il y a simplement de nouveaux matériaux. »

Certains de ces nouveaux matériaux ont permis d’améliorer les parachutes récréatifs, selon M. Montanez. « Il y a aussi beaucoup de travail fait par les fabricants de parachutes spatiaux sur la modélisation, pour être sûr de la sécurité, dit-il. Ces logiciels de modélisation sont éventuellement disponibles pour tous les fabricants, ça aide à concevoir de nouveaux parachutes. »

La capsule Starliner de Boeing, qui vient de réussir son premier vol humain vers la Station spatiale américaine, la capsule lunaire Orion, ainsi que la capsule Dragon de SpaceX ont pourtant connu des problèmes dans le développement de leurs parachutes.

Pour Starliner et Boeing, les problèmes étaient liés aux câbles reliant les trois parachutes à la capsule, selon M. Stephen. Pour SpaceX, un nouveau matériau, plus léger, s’est révélé vulnérable aux rayons ultraviolets du Soleil et au choc d’ouverture.

« SpaceX a diminué de moitié le poids de ses parachutes par rapport à ceux de Boeing et Starliner, dit M. Stephen. C’est une amélioration très importante. C’est entre autres ce qui leur permet d’avoir un coût par astronaute, pour aller sur la Station spatiale, de 55 millions US contre 90 millions US pour le Starliner de Boeing. »

En 2019, après qu’un test inhabité de la capsule Dragon a échoué parce qu’aucun de ses trois parachutes ne s’était ouvert, Elon Musk avait déclaré : « Les parachutes, ça a l’air facile, mais ce n’est vraiment pas facile. »

Le poids total des parachutes de Dragon est inférieur à 250 kg, selon M. Stephen.

