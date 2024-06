Quand les belles annonces d’Ottawa se dégonflent

Il faut lui donner ça, Guillaume Carle ne lésine pas sur son look. Et pourtant, malgré sa veste à franges, sa queue de cheval et le large collier d’os qui lui enserre le cou, le Gatinois n’est pas autochtone pour cinq cennes. Tout ça, c’est de la frime, dénoncée de tous bords tous côtés depuis des années.