PHOTO AMBER BRACKEN, THE NEW YORK TIMES

(Banff, Alberta) Les bûcherons sont passés par là. Balafrant une forêt touffue, une bande de terrain d’un kilomètre et demi de long à flanc de montagne a été rasée. Seuls quelques chicots épars se dressent encore dans cet espace dégagé de 33 hectares. Un fin linceul blanc épouse la forme des traces de pneus laissées par la machinerie forestière.

Norimitsu Onishi The New York Times

Le son des tronçonneuses est banal dans une forêt commerciale. Mais ici, nous sommes à Banff, dans le parc national le plus célèbre du Canada. La coupe à blanc était naguère inimaginable dans ce joyau verdoyant des Rocheuses, où la pratique a toujours été de tuer dans l’œuf tout incendie et de préserver chaque arbre.

Stopper les incendies

Mais depuis les brasiers des dernières années, les gestionnaires de Banff font appel aux forestiers pour créer des coupe-feu, c’est-à-dire des zones tampons censées empêcher les incendies de forêt de se propager dans le parc et d’atteindre les villes avoisinantes.

PHOTO AMBER BRACKEN, THE NEW YORK TIMES David Tavernini, expert en incendies et en végétation à Parcs Canada, dans un coupe-feu

« Ça donne des options aux pompiers si un incendie de forêt très intense se propage rapidement », explique David Tavernini, expert en incendies et en végétation à Parcs Canada, tout en foulant le sol meuble de la forêt défrichée.

Encore sous le choc de la pire saison d’incendies de forêt de son histoire, le Canada fait déjà face au retour des « feux zombies », qui repartent après avoir couvé tout l’hiver et forcent des milliers de résidants à fuir des villes et villages dans l’Ouest.

18,5 millions d’hectares brûlés

Au sortir de l’hiver le plus doux enregistré au Canada, les populations vivant près des forêts se préparent à une nouvelle saison d’incendies de forêt, devenus plus fréquents et plus violents avec les changements climatiques.

Des mesures anti-feu prévues de longue date – comme le pare-feu du parc de Banff, en Alberta, et d’autres projets à Banff même – ont pris un caractère d’urgence.

En 2023, le feu a détruit 18,5 millions d’hectares de forêt au Canada – c’est plus que le double du record établi il y a 20 ans. La fumée s’est rendue jusqu’en Europe. Les flammes se sont propagées de manière incontrôlée dans tout le pays, non seulement dans l’Ouest, mais aussi au Québec et dans les Maritimes, où des incendies d’une telle ampleur sont rares.

Ce printemps déjà, la sécheresse frappe l’Alberta. Dans les Rocheuses, il est tombé exceptionnellement peu de neige, affirme l’hydrologue John Pomeroy, qui vit près de Banff et est directeur du programme Global Water Futures.

« Les conditions, si tôt dans l’année, semblent pires que l’an dernier, dit M. Pomeroy. Cela dit, bien des choses peuvent changer. En 2023, nous avons aussi connu une chaleur record et peu de pluie. »

PHOTO AMBER BRACKEN, THE NEW YORK TIMES Bétail sur la route près de Morley, non loin du parc national de Banff, en Alberta, le 30 avril dernier. Malgré des chutes de neige printanières en avril, le déficit de précipitations persiste et la quasi-totalité de l’Alberta risque d’être frappée par une sécheresse importante, selon Environnement Canada.

Michael Flannigan, expert en gestion des incendies à l’Université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique est d’accord : c’est l’effet combiné de la chaleur extrême et de la météo inhabituelle qui a conduit aux incendies record de 2023 : « L’an dernier a été une aberration. Les probabilités que ça se répète sont minces », dit-il.

Mais M. Flannigan note que les agences de lutte contre les incendies de forêt – qui auparavant n’embauchaient que du personnel saisonnier, dont beaucoup d’étudiants – commencent à employer des professionnels toute l’année, alors que la saison des incendies s’allonge.

Feux zombies

En Colombie-Britannique, d’énormes « feux zombies » ayant couvé tout l’hiver ont repris, les pompiers n’ayant pu les circonscrire ce printemps, dit M. Flannigan : « La saison s’est terminée si tard l’an dernier que les pompiers n’ont pas eu le temps de finir le nettoyage. »

À Banff même, on a éclairci les boisés autour de la ville pour les rendre moins inflammables. Selon Russ Geyer, chef des pompiers, les tisons projetés par le mur de feu qui avance peuvent flotter dans l’air sur deux kilomètres, survoler les cours d’eau et allumer d’autres brasiers.

La population de Banff est de 9000 habitants, mais gonfle à 40 000 certains week-ends d’été. Les pompiers doivent protéger résidants et visiteurs.

PHOTO AMBER BRACKEN, THE NEW YORK TIMES Employés de Parcs Canada, dans un coupe-feu dans le parc national de Yoho qui jouxte Banff, en Colombie-Britannique

Au parc national de Banff, créé en 1885 (le plus ancien au Canada), la politique était jusqu’en 1983 d’étouffer dans l’œuf tout incendie, au lieu d’opter pour une approche concertée afin de les prévenir ou les gérer.

Résultat, la forêt dense est aujourd’hui dominée par les conifères et extrêmement inflammable.

Les photos anciennes avant la création du parc montrent une plus grande variété d’essences et davantage de clairières, explique M. Tavernini, l’expert en incendies de Parcs Canada. Autrefois, la forêt était régulièrement éclaircie par les incendies allumés par la foudre et par les brûlages dirigés pratiqués par les Autochtones de la région.

Ces dernières années, il y a eu des brûlages contrôlés dans divers parcs. Le coupe-feu de 33 hectares réalisé l’an dernier le long d’une route dans le parc de Banff est visuellement spectaculaire et particulièrement impressionnant. Un deuxième est prévu près du célèbre lac Louise. Les travaux pourraient commencer cette année.

Un autre coupe-feu plus vaste encore a été réalisé l’hiver dernier au parc national de Yoho, qui jouxte Banff, de l’autre côté de la frontière provinciale, en Colombie-Britannique.

Une société forestière a coupé les arbres sur les deux premiers sites en échange du bois. De surcroît, Parcs Canada a touché une partie des 80 000 $ de la vente du bois d’œuvre obtenu de la récolte, affirme Shelley Tamelin, cheffe de projet en réduction des risques d’incendies de forêt à Parcs Canada.

PHOTO AMBER BRACKEN, THE NEW YORK TIMES Selon Shelley Tamelin, Parcs Canada s’efforce de couper le moins d’arbres possible pour créer des coupe-feu destinés à empêcher les incendies de forêt de se propager.

Ces bandes dégagées sont des lignes défensives contre la progression des incendies. Les pompiers peuvent s’y déployer et attaquer directement les flammes en puisant de l’eau dans les plans d’eau avoisinants.

Mais la coupe à blanc dans ces forêts chères à la population est un sujet délicat. Les responsables en sont conscients.

« On essaie de choisir des périmètres où couper le moins d’arbres possible permet de créer le dégagement le plus vaste possible », a déclaré Mme Tamelin.

Cet article a été publié dans le New York Times.

