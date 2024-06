Le métier, les médias, la salle de rédaction de La Presse, et vous.

Emmanuel Macron pensait l’avoir enterré, et pourtant, le clivage gauche-droite est bien vivant en France. Il est même plus polarisé, et plus extrême qu’il ne l’a été depuis longtemps.

À preuve, les élections européennes qui ont confirmé l’importance que prennent aujourd’hui les partis situés à droite de la droite.

On parlait à une autre époque de partis marginaux, en évoquant la nécessité de les contenir derrière un « cordon sanitaire », tant ils étaient sulfureux.

Mais voilà, le Rassemblement national (Marine Le Pen) et le parti Reconquête ! (Éric Zemmour) ont récolté tout près de 40 % des suffrages aux européennes.

Les sondages sur les législatives prochaines en France montrent que ce n’était ni un coup de chance ni un accident de parcours, en prédisant un score similaire à ces deux formations.

Et la présidence du G7 en Italie ces derniers jours, assumée par une première ministre qu’on classe du côté de la droite radicale, Giorgia Meloni, confirme qu’on n’a plus affaire à des partis de la marge.

Comme média, cela doit nous forcer à la réflexion : comment étiqueter ces partis ? En les qualifiant factuellement d’« extrême droite » ? Ou émet-on ainsi un jugement de valeur sur ces formations politiques ?

Preuve que le sujet mérite qu’on s’y attarde : le recours à l’expression « extrême droite » dans les médias français suit les fractures idéologiques.

Le Figaro ne l’utilise pas, sinon quand il est obligé, et encore, il le fait avec des guillemets. Même chose pour Christian Rioux au Devoir et Mathieu Bock-Côté au Journal de Montréal (ce qui n’empêche pas tout ce beau monde d’utiliser « extrême gauche » pour taxer ceux qu’ils critiquent, mais bon…).

Le journaliste du Point Charles Sapin ne l’utilise pas dans son excellent livre Les moissons de la colère : la dynamique nationaliste en Europe (publié le 10 juillet prochain, c’est une lecture à ne pas manquer).

Alors que Le Nouvel Obs ne se gêne pas pour l’utiliser, et que Libération tapisse ses textes de l’expression, manière de montrer le dédain qu’il ressent pour cette frange politique.

Bref, l’expression ne fait pas consensus. Que faire, donc ?

La question est d’autant plus intéressante qu’on ne peut pas se contenter d’utiliser la définition d’un dictionnaire, ou celle d’experts. Là encore, ça part dans toutes les directions.

L’extrême droite peut à la fois être utilisée comme insulte, comme synonyme du fascisme, ou pour désigner une personne qui émet le moindre doute sur les seuils d’immigration.

Il y a également 50 nuances de droite, même à l’extrême : le parti de Marine Le Pen est de tendance national-populiste, alors que celui de Giorgia Meloni se rapproche davantage du national-conservatisme, par exemple.

Il faut donc tenter une définition la plus rassembleuse, la plus neutre possible, sans aucun jugement.

Que regroupe l’expression « extrême droite » ? À La Presse, on y classe les partis à droite de la droite traditionnelle. Ce sont des partis populistes, en ce qu’ils défendent un peuple opposé à des institutions et des élites qu’ils jugent déconnectées, voire prédatrices. Et ce sont des partis protectionnistes et nationalistes, en ce qu’ils centrent leur discours sur la nation comme pivot de l’action politique. Ils se portent ainsi à la défense d’une communauté nationale qu’ils estiment menacée, tant par une immigration incontrôlée qu’une dérive criminelle.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, ARCHIVES REUTERS Giorgia Meloni, première ministre de l’Italie, au sommet du G7, samedi

Autant de cases que cochent, à des degrés divers, le Rassemblement national en France, Fratelli d’Italia de Meloni, l’AfD en Allemagne et le Fidesz de Viktor Orbán en Hongrie.

Est-ce mal d’écrire « extrême droite », donc ?

Pas vraiment, non.

Ce n’est pas parce que l’expression est récupérée qu’elle devient de facto toxique. Et ce n’est certainement pas parce que des commentateurs craignent que l’expression nuise à un camp qu’il faut la proscrire.

Si des étiquettes comme fascisme et nazisme font référence à une période historique douloureuse, en charriant des positions totalitaires, militaristes et impérialistes, l’« extrême droite » est un concept plus vieux, qui a traversé l’histoire en désignant des réalités certes différentes en 200 ans, mais néanmoins bien réelles. De la même manière, la gauche d’aujourd’hui n’est pas celle de 1789, et on a tout de même recours à l’étiquette.

De manière plus pratico-pratique, il n’existe pas de mots ayant une signification plus claire et plus consensuelle pour regrouper ces partis à droite de la droite. « Droite dure », « droite radicale », « droite nationaliste » peuvent être utilisées, mais aucune de ces expressions ne peut à elle seule remplacer « extrême droite » puisque l’interprétation qu’on en fait peut être variable d’une personne à l’autre (est-ce plus à droite d’être radical ou d’être à l’extrême ?).

Et donc, dire que le Rassemblement national et Reconquête ! sont d’extrême droite, c’est simplement les classer sur un continuum idéologique qui a fait ses preuves. Ce n’est pas les diaboliser, les juger ou les montrer du doigt, ce qui reviendrait à regarder de haut quatre Français sur dix.

Et donc, à La Presse ?

On se tient loin des « fascisme », « néofascisme » et « post-fascisme », sauf quand ils sont utilisés par les interviewés, les agences de presse ou qu’ils s’appliquent à des groupes qui expriment clairement un penchant totalitaire et xénophobe.

On évite aussi des qualificatifs comme « xénophobes » et « racistes », justement, qui servent à juger plutôt qu’à décrire. On les emploiera donc uniquement dans des textes d’opinion, ou pour qualifier des groupes ou personnes qui expriment la supériorité d’une race ou la haine assumée de l’étranger.

Mais on a bel et bien recours à l’extrême droite dans nos textes, comme les agences de presse et les grands médias internationaux (far right).

L’expression regroupe aujourd’hui des formations qui sont simplement à droite de la droite, donc au bout du spectre idéologique mainstream, là où on retrouve la majorité de l’électorat.

On peut aussi utiliser « droite radicale » et « droite dure » comme synonymes, puisqu’ils désignent bien cette droite prônant des positions plus radicales, ou plus dures que la droite classique sur plusieurs enjeux, et de façon tout à fait assumée. Et ce, peu importe si ces formations se réclament de l’extrême droite, ou si elles rejettent l’expression pour des raisons politiques et stratégiques.

