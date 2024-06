« Un taux de diplomation au cégep de 65 %, ça n’a pas de sens. On ne peut pas se satisfaire de cela » et il faudrait sans doute notamment revoir les programmes de français, constate Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

À la barre de cette organisation depuis neuf ans et demi, M. Tremblay, qui prend sa retraite, était de passage à La Presse au début du mois pour une ultime entrevue*.

Les chiffres sont là, implacables. Le taux de diplomation du collégial de 65 % s’ajoute au fait, souligne M. Tremblay, que 30 % des jeunes Québécois n’accèdent même pas au cégep, « et cela, c’est un drame ».

« Parce qu’à 28 ans, quand ils décident de retourner à l’école, c’est la croix et la bannière. »

Comme cadeau de départ à la retraite, on a offert une enfilade de questions qui tuent à M. Tremblay, histoire de s’assurer qu’il ne s’ennuie pas de la portion médiatique de son travail une fois parti.

Serait-ce donc possible que le taux de réussite soit si faible parce qu’à l’entrée, les jeunes n’ont tout simplement pas le niveau, notamment en français ? Tels sont les échos de certains professeurs, que confirme un rapport produit en 2023 pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur et qui conclut qu’un élève sur quatre échoue à son premier cours de français au cégep.

M. Tremblay est convaincu que les jeunes qui sont acceptés au cégep y sont de plein droit et que la presque totalité d’entre eux, avec un accompagnement adéquat, peuvent réussir. « Pour moi, c’est un discours élitiste » de prétendre le contraire, alors qu’on sait aujourd’hui comment résoudre les blocages dans la grande majorité des cas.

Remettre à l’horaire grammaire, orthographe et syntaxe ?

Le gouvernement « a beaucoup investi dans les centres de services scolaires pour soutenir les élèves en difficulté, avec des résultats probants », au primaire et au secondaire, mais n’attribue pas assez d’argent pour la réussite au cégep, et ce, « bien qu’on ait un plan d’action très volumineux » détaillant la marche à suivre, poursuit M. Tremblay.

Les sommes consenties au primaire et au secondaire et les maints cours d’appoint en français au cégep, jusqu’ici, se traduisent néanmoins par des taux de diplomation anémiques au cégep, soumet-on.

Pour le français, M. Tremblay acquiesce. Une réflexion est à mener et il faut prendre acte que la langue est loin d’être maîtrisée après la 5e secondaire.

Or, au cégep, à l’âge où les jeunes sont plus à même de comprendre les règles grammaticales, les cours obligatoires ne portent que sur la littérature.

On a sûrement besoin d’un débat pour réfléchir à nos attentes par rapport au français [au cégep]. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps

Notons au passage que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé son intention de dépoussiérer les programmes de français au primaire et au secondaire en 2025.

Pour une formation continue adéquate

Mais M. Tremblay n’en démord pas : pour lui, impossible d’« abandonner les jeunes » qui ont des difficultés, encore moins alors que la presque totalité des futurs emplois « vont requérir un diplôme technique ou universitaire », pour la filière batterie, par exemple.

Le Québec a besoin de ses jeunes, de tous ses jeunes, plaide-t-il avec ferveur.

Et de ses cégeps, qui, selon M. Tremblay, représentent « un modèle éprouvé », une avancée sociale remarquable, sans compter qu’ils sont centraux « à l’occupation du territoire dans les régions », comme l’a déjà chiffré notamment l’économiste Pierre Fortin. (En 2004, il estimait déjà que les cégeps injectaient plus de 1,5 milliard en dépenses directes dans le circuit économique local.)

L’un des principaux chantiers de l’ex-ministre Marie Montpetit, qui succédera à M. Tremblay à la barre de la Fédération des cégeps du Québec ?

Sans vouloir jouer les beaux-pères, M. Tremblay croit que le Québec doit repenser son offre de formation des travailleurs, où les cégeps pourraient être aux premières loges, mais pas seulement eux.

Actuellement, relève M. Tremblay, soit « on attend que les personnes deviennent chômeuses » pour leur offrir une formation, soit « on finance les entreprises pour qu’elles forment leur personnel ».

« Ça, ça fonctionne dans les entreprises comme Bombardier avec un gros service de ressources humaines, pas quand on est une PME. Et les gens formés en entreprise, ce sont essentiellement les plus hauts salariés », ce qui laisse en plan « un nombre phénoménal de travailleurs » particulièrement à risque de se retrouver sans emploi et sans compétences à jour quand l’économie fléchit.

Il faut aussi bien « récupérer le jeune de 26 ans qui travaille dans un dépanneur » que garder à jour les employés, « ce qui ne passe pas par des petites formations sur un coin de table ».

Enfin, M. Tremblay y va d’un souhait : que la tendance à l’hypercentralisation au Québec soit renversée. Il se souvient d’un ministère de l’Enseignement supérieur avec lequel « un dialogue était possible » et qui connaissait bien les réalités des cégeps et universités. Aujourd’hui, se désole-t-il, tout se décide au Conseil du trésor, auquel les ministères doivent se soumettre, même s’ils ont une connaissance plus fine des réseaux.

* L’entrevue avec M. Tremblay a été faite avant la publication, vendredi, du rapport sur la réussite des cours de littérature et de philosophie au cégep et n’est donc pas une réaction à celui-ci.