François Legault refuse de dire s’il légiférera et demande « la collaboration des parents »

(Québec) Le premier ministre François Legault demande la « collaboration » des parents afin de « limiter » le temps d’écran des jeunes.

Caroline Plante La Presse Canadienne

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale mardi, M. Legault a refusé de dire s’il allait légiférer pour réduire l’exposition des jeunes aux écrans, préférant plutôt parler du rôle des parents.

« Le vrai défi, c’est ce qui se passe à la maison, a-t-il déclaré. Il faut aussi avoir la collaboration des parents pour que le temps d’écran soit limité. »

La veille, à Montréal, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, n’avait pas exclu de légiférer sur l’utilisation des écrans pour les jeunes et les familles.

M. Carmant a fait savoir que le gouvernement entamera bientôt sa réflexion pour la deuxième Stratégie québécoise sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes.

« On veut une version qui est très adaptée à la réalité québécoise, a-t-il affirmé. Je vous le dis d’emblée, rien n’est exclu. S’il faut légiférer, on légiférera. »

Il n’a pas donné plus de détails sur une possible loi, mais a souligné que « tout est une question d’équilibre entre sensibiliser la population et bien développer la compétence numérique des jeunes ».

Mardi, M. Legault a reconnu que la surexposition des jeunes aux écrans, « c’est un problème, c’est un problème partout dans le monde ».

Il a rappelé que son gouvernement a déjà banni l’utilisation des téléphones cellulaires en classe, sauf exceptions, et interdit les écrans dans les garderies pour les enfants âgés de moins de deux ans.

Le gouvernement Legault a aussi tenu une consultation sur l’usage des écrans et la santé des jeunes pendant son premier mandat.