(Ottawa) L’Assemblée des Premières Nations affirme que des décennies de sous-financement et de manquements aux obligations fiduciaires ont créé un déficit d’infrastructure de 349 milliards.

La Presse Canadienne

L’APN estime que l’écart doit absolument être comblé et appelle le gouvernement fédéral à l’aider à y parvenir.

Le rapport publié mardi réclame 135 milliards pour le logement, 5 milliards pour la connectivité numérique et 209 milliards supplémentaires pour d’autres infrastructures.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à combler le déficit en matière d’infrastructures d’ici 2030, mais la vérificatrice générale fédérale a conclu plus tôt cette année que le déficit ne faisait que s’élargir.

Et l’APN, qui défend les intérêts des collectivités au nom de plus de 600 chefs des Premières Nations, affirme que les coûts vont exploser si aucune mesure n’est prise maintenant.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, dont le ministère a contribué à la rédaction du rapport, affirme que le Canada est toujours déterminé à combler les lacunes en matière d’infrastructures dans les communautés des Premières Nations.

L’APN affirme qu’investir dans les infrastructures des Premières Nations aidera les communautés à améliorer leur autodétermination et leurs résultats socioéconomiques, et à réduire les écarts entre les Premières Nations et les Canadiens.