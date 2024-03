Quels commerces et services demeureront accessibles durant la longue fin de semaine de Pâques ?

La plupart des épiceries à grande surface et centres commerciaux seront ouverts le vendredi 29 mars, le samedi 30 mars et le lundi 1er avril, mais seront fermés le dimanche 31 mars.

Les petites épiceries, les dépanneurs et les succursales de la SAQ seront ouverts toute la fin de semaine, y compris le dimanche de Pâques. La plupart des SAQ Sélection et des SAQ Dépôt seront en revanche fermées.

Les marchés publics, les restaurants et les bars conserveront leur horaire habituel.

Les services de Postes Canada sont interrompus jusqu’au mardi 2 avril.

Les caisses et les banques seront ouvertes lundi.

À Montréal, les bibliothèques et les maisons de la culture seront fermées le dimanche et lundi de Pâques. Les usagers sont priés de s’informer auprès de leur bibliothèque ou de leur maison de la culture pour connaître l’horaire des autres journées.

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium sont ouverts tous les jours, incluant le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril.

La Bourse de Toronto, la Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés le vendredi 29 mars, et rouvriront lundi matin.