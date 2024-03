Le Concours canadien de journalisme a dévoilé ses nominations lundi, et encore une fois cette année, La Presse y fait belle figure avec sept citations.

D’abord, Ariane Lacoursière est nommée dans la catégorie du journalisme spécialisé pour sa série de reportages sur les inégalités en matière de soins de santé dans les villages du Nunavik. Tristan Péloquin est, quant à lui, cité pour sa grande enquête sur le dépotoir illégal de Kanesatake.

La chroniqueuse Isabelle Hachey est en lice dans la catégorie du journalisme international pour ses reportages sur la guerre en Ukraine. Le photographe Martin Tremblay est, pour sa part, cité dans la catégorie du reportage photo pour ses clichés du conflit.

La Presse est également en nomination pour le prix de la nouvelle de dernière heure grâce à sa couverture du drame de la garderie de Laval, en février 2023. Les textes d’Henri Ouellette-Vézina, Alice Girard-Bossé, Isabelle Hachey, Léa Carrier, Nicolas Bérubé, Mayssa Ferah, Marie-Eve Morasse, Fanny Lévesque et Lila Dussault ont été retenus.

Le vaste dossier sur la crise du logement abordable a aussi valu à La Presse une citation dans la catégorie du projet de l’année. Il regroupait des textes de Maxime Bergeron, Lila Dussault, Gabrielle Duchaine, Caroline Touzin, Katia Gagnon, Isabelle Ducas, Mylène Crête, Philippe Teisceira-Lessard, Vincent Brousseau-Pouliot, André Dubuc et Nathalie Collard. Le photographe Olivier Jean y a aussi participé en images.

Enfin, le chroniqueur Alexandre Pratt est nommé dans la catégorie Sport. Ses chroniques portant sur un groupe de hockeyeuses des Laurentides qui ont joué devant des centaines de personnes en France et sur des joueurs de hockey québécois apparaissant sur des timbres dans le monde entier à leur insu ont notamment retenu l’attention du jury.

« Nous sommes très fiers de ces nominations, qui reflètent bien le mandat que s’est donné La Presse : couvrir les enjeux et les évènements qui touchent les Québécois, dans toutes les régions du Québec et à l’étranger. Que ce soit en santé, en environnement, sur la crise du logement ou sur les grands conflits internationaux, les artisans de La Presse ont à cœur de vous offrir des contenus variés, fouillés et toujours plus pertinents », a déclaré l’éditeur adjoint et vice-président à l’information de La Presse, François Cardinal.

Ariane Lacoursière

Pour son travail sur les inégalités importantes en matière de soins de santé dans les 14 villages du Nunavik, dont le dossier « La mortalité cachée du Nunavik »

Tristan Péloquin

Pour avoir disséqué les retombées environnementales d’une décharge illégale sur le territoire mohawk de Kanesatake, notamment dans son dossier « Des légumes arrosés avec de l'eau contaminée ? »

Isabelle Hachey

Pour ses reportages en Ukraine : les tueries, les enfants enlevés, les tentatives de destruction de l’identité nationale. Parmi ses reportages, le dossier « Ne rien pardonner, ne rien oublier ».

La Presse

Pour leur couverture du jour où un chauffeur d’autobus a tué deux enfants et en a blessé six autres lorsque son véhicule a percuté une garderie à Laval. Parmi cette couverture, le dossier « Fauchés à la garderie ».

La Presse

Pour le travail sur la crise du logement abordable au Québec, notamment le dossier d'Isabelle Ducas « 40 millions inutilisés, faute de logements »

Alexandre Pratt

Pour des chroniques sur : un groupe de hockeyeuses des Laurentides qui ont joué devant des centaines de personnes en France – intitulée « On est trop fières, les Roses » –, des joueurs de hockey québécois apparaissant sur des timbres dans le monde entier à leur insu, et un appel aux collèges et universités pour qu’ils organisent un événement majeur autour des sports féminins.

Martin Tremblay

Pour avoir documenté les combats et le sort des habitants vivant dans les rues de Bakhmout, en Ukraine, notamment avec cette photo.



