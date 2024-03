Les précipitations abondantes de neige ont provoqué dimanche des pannes de courant dans plusieurs régions du Québec. Le couvert blanc a toutefois fondu en grande partie dès la fin de la journée dans plusieurs secteurs du sud de la province.

En fin de soirée dimanche, près de 13 500 clients d’Hydro-Québec n’avaient toujours pas retrouvé l’électricité. La majorité se trouvait en Mauricie, dans Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale.

Le nombre avait toutefois diminué depuis la fin de l’après-midi, quand près de 60 000 foyers en étaient privés.

Selon un bilan préliminaire d’Environnement Canada publié vers 14 h 30 dimanche, entre 7 et 40 cm de neige se sont accumulés dans le sud du Québec.

Accumulations en milieu d’après-midi dimanche Région de la Capitale-Nationale–Charlevoix : 30-40 cm de neige

Mauricie : 20-30 cm de neige

Thetford Mines : 20 cm de neige

La Pocatière : 15 cm de neige

Rouyn-Noranda : 13 cm de neige

Rivière-du-Loup : 12 cm de neige

Sainte-Julie : 11 cm de neige

Joliette : 11 cm de neige

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 5-10 cm de neige

Drummondville : 8 cm de neige

Centre-ville de Montréal : 7 cm de neige Source : Environnement Canada, à 14 h 37

Au nord du fleuve Saint-Laurent, des avertissements de tempête hivernale ont été diffusés pour la grande majorité du territoire, de Tadoussac à Baie-Comeau.

La route 175 en direction sud et nord entre les kilomètres 74 et 244 au Saguenay a dû être fermée quelques heures en raison des conditions météorologiques difficiles.

On prévoit des conditions hivernales dangereuses du côté de Gaspé ce lundi.

Des vents forts devraient accompagner les précipitations abondantes de neige, qui pourraient persister jusqu’à mardi.

« Il est à noter que la neige accumulée pourrait être lourde et collante. Celle-ci pourrait donc ajouter un poids considérable sur les structures et les arbres, les rendant ainsi plus vulnérables aux bris », a prévenu Environnement Canada.

Dans le sud du Québec, la neige attendue dimanche a fondu aussitôt. Au cours de la semaine, les températures devraient légèrement dépasser les normales saisonnières, oscillant entre 5 et 10 degrés.

Avec La Presse Canadienne