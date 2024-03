Un système météorologique attendu cette fin de semaine devrait laisser un tapis blanc dans la plupart des régions du sud du Québec. Après une semaine de relâche scolaire marquée par des températures bien au-dessus des normales de saison, l’hiver n’a pas dit son dernier mot, prévient Environnement Canada.

« C’est un système qui a une allure printanière avec un mélange de précipitations qui va redonner un semblant d’hiver à plusieurs régions qui ont moins l’air de ça présentement », résume le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault.

Selon un bulletin météorologique spécial émis jeudi par l’agence fédérale, les précipitations débuteront samedi sous forme de pluie dans plusieurs régions dans l’ouest de la province, dont celles de Montréal, du Pontiac, des Laurentides, de la Haute-Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et des Bois-Francs.

Les précipitations se changeront ensuite progressivement en neige dans la nuit de dimanche, et même jusqu’à lundi par endroit. « On aura des centimètres d’accumulation quand même, mais vraiment peu. Si on avait été un petit peu plus froid, on aurait eu juste de la neige », explique Simon Legault.

Dans les Laurentides, jusqu’à 10 cm de neige pourront tout de même tomber par endroit alors qu’il est trop tôt pour prédire quelle quantité est attendue dans la région métropolitaine, ajoute-t-il.

De la neige collante

Plus à l’Est, ce sont essentiellement des précipitations de neige qui s’abattront dans les régions de Québec, du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de la Côte-Nord jusqu’à Baie-Comeau, de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent.

Le météorologue Simon Legault prévient que la neige « plus collante » par endroit pourrait engendrer certains problèmes.

Ça pourrait causer certaines pannes de courant avec les branches qui pourraient plier sous le poids de la neige, mais on ne prévoit pas de grand vent donc les problèmes seraient plus locaux. Et les quantités [de neige] attendues ne sont pas extrêmes non plus. le météorologue Simon Legault

Ces précipitations sont attendues au terme d’une semaine de relâche scolaire particulièrement chaude. « Les températures qui ont été atteintes étaient largement au-dessus des normales [de saison], presque constamment. Pas juste une journée, mais beaucoup de journées », indique Simon Legault en qualifiant cette situation « d’anormale ».

L’hiver n’aurait toutefois pas dit son dernier mot alors que les températures devraient se rapprocher des normales de saison, soit entre 1 et -8 degrés Celsius, à partir de la mi-mars, indique Simon Legault.

« Disons que ce ne sera pas tout à fait la saison où on s’équipe pour aller profiter de toutes les joies de l’hiver, mais il ne faut pas ranger les bottes non plus », lance-t-il.