Fraudés et jamais remboursés

Des aînés plus que jamais pris pour cibles par les fraudeurs, dépouillés de milliers de dollars et… jamais remboursés. La Presse a recensé en quelques jours plusieurs cas de personnes âgées qui n’ont jamais récupéré les sommes dérobées et se sentent abandonnées et « doublement victimisées » par leur banque.