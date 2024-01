Une personne est morte et plusieurs ont été blessées lorsqu’un autocar en provenance de Montréal et qui transportait plusieurs Canadiens s’est renversé vendredi sur une autoroute de l’État de New York.

L’accident s’est produit peu avant 13 h sur l’Adirondack Northway – ou autoroute 87 – dans la ville de Lake George, selon la police de l’État, qui indique qu’il s’agit d’un bus touristique Skyway Coach Line.

Une vidéo diffusée par les médias locaux montrait un autocar couché sur le côté dans l’accotement de la chaussée.

L’autocar, qui transportait 23 personnes, dont le chauffeur, se dirigeait vers New York, à environ 290 kilomètres au sud.

La police de l’État de New York a confirmé qu’un des occupants du bus était mort tandis qu’un passager avait été transporté par hélicoptère vers le centre médical d’Albany dans un état critique.

Douze autres passagers ont été transportés à l’hôpital de Glens Falls avec des blessures mineures, a déclaré Ray Agnew, porte-parole de l’hôpital.

Plusieurs passagers canadiens

La dizaine d’autres passagers, dont plusieurs parlent français et sont originaires du Canada, ont quant à eux été transportés vers une caserne de pompiers non loin de la scène de l’accident où ils ont été interrogés par les autorités, a indiqué le porte-parole du comté de Warren, Don Lehman.

« Selon eux, la majorité des occupants de l’autocar étaient originaires du Canada », a-t-il expliqué en précisant que certains d’entre eux avaient la double citoyenneté canadienne et américaine et qu’au moins deux passagers venaient de la Suisse.

La Croix-Rouge américaine a offert aux passagers de les héberger au besoin à l’hôtel Fort William Henry, à Lake George, où les repas étaient fournis, a ajouté Don Lehman.

Le porte-parole n’était pas en mesure de préciser si des passagers étaient des résidants de Montréal.

Par communiqué, la police de l’État de New York a sollicité l’aide du public afin de trouver des témoins de l’accident. « Nous demandons également au public de vérifier s’il possède des vidéos de caméras de surveillance qui auraient pu enregistrer l’incident », indique le corps policier.

Le bus accidenté était identifié comme ayant été nolisé par la compagnie FlixBus. La compagnie a confirmé à plusieurs médias que l’autocar se dirigeait initialement vers le centre de Manhattan, comme prévu, mais n’avait pas d’autres informations à communiquer.

Des politiciens réagissent

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré que la police et les employés du département des Transports étaient sur le site. « Je me joins aux habitants de l’État de New York pour prier pour le bien-être de toutes les personnes impliquées dans cet horrible évènement et je suis profondément reconnaissante pour les efforts héroïques de nos premiers intervenants », avait-elle déclaré plus tôt dans un communiqué.

« Je tiens à remercier les premiers intervenants qui ont fait un travail exceptionnel pour accompagner et secourir les passagers et j’envoie mes plus sincères condoléances à la famille de la personne décédée », a indiqué pour sa part la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le sénateur de l’État de New York au Congrès Chuck Schumer a également réagi à l’accident sur X.

« Je suis de près l’évolution de la situation concernant le renversement d’un bus de tourisme sur l’I-87. Je tiens à remercier les courageux premiers intervenants sur place et je prie pour toutes les personnes impliquées », a-t-il déclaré.

Avec l’Associated Press