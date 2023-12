Fidèle à sa tradition, La Presse rappelle aujourd’hui les noms de personnalités qui nous ont quittés en 2023. Politiciens, juristes, gens de science, hauts fonctionnaires, journalistes, militants, explorateurs, etc. À noter que nos sections des Arts, des Affaires et des Sports publient aussi une liste de grands disparus dans leur domaine respectif.

Jean-Claude Leclerc (14 janvier, 83 ans)

Journaliste et éditorialiste, Jean-Claude Leclerc a entre autres travaillé, durant deux décennies, au quotidien Le Devoir et a été chroniqueur indépendant à la Gazette. M. Leclerc a aussi enseigné le journalisme à l’Université de Montréal.

Pervez Musharraf (5 février, 79 ans)

Ancien président – très contesté – du Pakistan, il fut proche des Américains dans leur guerre contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001.

Nadine Girault (12 février, 63 ans)

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’ancienne ministre Nadine Girault

Gestionnaire de carrière et ancienne ministre dans le premier gouvernement de la CAQ. Elle a occupé le poste de ministre des Relations internationales et de la Francophonie durant quatre ans, et celui de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration de juin 2020 à novembre 2021.

Billy Two Rivers (12 février, 87 ans)

Lutteur professionnel, politicien et militant mohawk, Billy Two Rivers a passé un quart de siècle dans les arènes. Né à Kahnawake, il est élu conseiller de cette communauté pour la première fois en 1978 et restera en poste jusqu’en 1998. Avec Joe Norton, il a représenté sa communauté durant la crise d’Oka en 1990.

Richard Gay (21 février, 76 ans)

Enseignant et journaliste, Richard Gay a été critique de cinéma dans les années 1970 et 1980 au quotidien Le Devoir. Il a animé plusieurs conférences de presse durant le Festival des films du monde.

Louis Roquet (24 février, 80 ans)

Haut fonctionnaire québécois, il a été président de la SAQ et d’Investissement Québec ainsi que directeur général de la Ville de Montréal. Au privé, il a aussi occupé le poste de président et chef de l’exploitation de Desjardins Capital de risque.

Jacques Cossette-Trudel (14 mars, 76 ans)

Membre du FLQ, il a, durant la crise d’Octobre, participé à l’enlèvement de James Richard Cross. Après une période d’exil et un passage en prison au Québec, il a travaillé dans le milieu des communications et du documentaire.

Pierre A. Michaud (17 mars, 86 ans)

Juriste québécois, Pierre A. Michaud a été avocat de 1961 à 1983 avant d’être nommé juge à la Cour supérieure du Québec. En 1994, il est devenu juge en chef du Québec, poste qu’il a occupé jusqu’en 2002.

Pierre Schneider (1er avril, 78 ans)

Militant felquiste, poète, journaliste, notamment au Journal de Montréal de 1967 à 2003. Cofondateur du FLQ, il a été condamné à trois ans de prison en 1963 pour des attentats à la bombe. Cet épisode aurait inspiré la chanson Bozo-les-culottes de Raymond Lévesque.

François Léotard (25 avril, 81 ans)

Homme politique français, il a été maire de Fréjus durant près de 20 ans et ministre de la Culture et de la Communication puis ministre de la Défense sous François Mitterand de 1986 à 1995. Il a plus tard été mêlé à des affaires judiciaires pour détournement de fonds publics.

Réal D’Amours (5 mai, 77 ans)

Journaliste comptant plus de 30 ans de carrière à Radio-Canada. Il s’intéressait notamment aux sujets technologiques, à la conquête spatiale et aux grands évènements liés à la papauté.

Marc Lalonde (6 mai, 93 ans)

Un des ténors du Parti libéral du Canada sous le règne de Pierre Elliott Trudeau, Marc Lalonde a d’abord été conseiller de Lester B. Pearson avant de devenir chef de cabinet de M. Trudeau. Élu en 1972, il a été titulaire de plusieurs portefeuilles, dont celui des Finances, avant son retrait de la vie politique en 1984.

Frédéric Bastien (16 mai, 53 ans)

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Frédéric Bastien

Chroniqueur, enseignant et historien, Frédéric Bastien était un militant de la cause indépendantiste au Québec. Son ouvrage La bataille de Londres (Boréal) a fait date. En 2020, il a été candidat dans la course à la direction du Parti québécois.

Pierre Loignon (3 juin, 81 ans)

Ancien journaliste de La Presse, il a été chef de pupitre, responsable de la une, durant une trentaine d’années. Dans les années 1970, il avait aussi travaillé au Devoir.

Robert Hanssen (5 juin, 79 ans)

Un des plus célèbres espions d’origine américaine, Robert Hanssen a longuement travaillé au FBI (1976-2001) alors qu’il transmettait des informations à l’Union soviétique puis à la Russie. Arrêté le 18 février 2001, il avait été condamné à la prison à vie.

Louis LeBel (8 juin, 83 ans)

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien juge Louis LeBel

Juriste québécois et ancien juge de la Cour suprême du Canada (2000-2014). Pionnier du droit du travail, le juge LeBel a été l’un des trois magistrats de la Cour d’appel du Québec ayant signé la décision majoritaire (3-2) interdisant à Chantale Daigle de se faire avorter, décision cassée en Cour suprême. Il a été le 118e bâtonnier du Québec en 1983-1984.

Alain Touraine (9 juin, 97 ans)

Sociologue français, considéré comme l’un des pères de la sociologie française du travail après la Seconde Guerre mondiale. Auteur d’une cinquantaine de livres, il a aussi été directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris.

Theodore « Ted » Kaczynski, dit Unabomber (10 juin, 81 ans)

Terroriste américain ayant une formation de mathématicien, il a mené une campagne d’attentats durant 18 ans, tuant 3 personnes et en blessant 23 autres avec des bombes artisanales envoyées par la poste. Il est mort en prison.

Silvio Berlusconi (12 juin, 86 ans)

PHOTO YARA NARDI, ARCHIVES REUTERS L’ancien homme d’État italien Silvio Berlusconi

Homme politique italien, il a été trois fois président du Conseil des ministres entre 1994 et 2011. Il était sénateur depuis quelques mois au moment de sa mort. Ce politicien d’extrême droite, milliardaire et ancien propriétaire du MC Milan, était aussi connu pour ses déclarations chocs, ses frasques sexuelles et ses démêlées avec la justice.

Daniel Ellsberg (16 juin, 92 ans)

Économiste de formation, analyste militaire américain et employé de la RAND Corporation au début des années 1970, Daniel Ellsberg a fini par être dégoûté par la guerre du Viêtnam. Il est à l’origine de la fuite des « papiers du Pentagone » au New York Times et au Washington Post.

Shahzada Dawood, 48 ans, Suleman Dawood, 19 ans, Hamish Harding, 58 ans, Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, 61 ans (18 juin)

PHOTO PAUL DALY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les cinq passagers du sous-marin Titan de la société OceanGate ont perdu la vie lors de l’implosion de leur submersible durant un voyage d’exploration de l’épave du Titanic, en juin dernier.

Les cinq passagers du sous-marin Titan de la société OceanGate ont perdu la vie lors de l’implosion de leur submersible durant un voyage d’exploration de l’épave du Titanic. Ils ont été déclarés morts le 22 juin après la découverte de la carcasse du sous-marin.

Claude Sarraute (20 juin, 95 ans)

Journaliste, notamment au quotidien Le Monde, et romancière française. En France, Claude Sarraute a été une grande personnalité du monde audiovisuel.

John B. Goodenough (25 juin, 100 ans)

Physicien américain d’origine allemande, John B. Goodenough est l’inventeur de la batterie lithium-ion. Ayant notamment travaillé au MIT, à l’Université d’Oxford et à l’Université du Texas à Austin, il a été lauréat, avec Stanley Whittingham et Akira Yoshino, du prix Nobel de chimie en 2019.

Jean Racine (2 juillet, 79 ans)

Journaliste, il a animé plusieurs émissions de consommation et d’économie (Tout compte fait, Dépanneur, Les affaires et la vie) de 1978 à 2009 sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Il a aussi travaillé pour la presse écrite.

Denise Bombardier (4 juillet, 82 ans)

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Denise Bombardier

Grande voix québécoise du féminisme, romancière, essayiste, journaliste, polémiste, Denise Bombardier était une grande amoureuse de la langue française. Elle a occupé le paysage médiatique québécois durant plusieurs décennies, animant et coanimant des émissions d’actualité tant à Radio-Québec qu’à Radio-Canada. À TVA, elle a souvent commenté l’actualité au bulletin de 22 h. Elle a aussi joué quelques rôles au cinéma et à la télévision. En 2018, elle avait publié son autobiographie intitulée Une vie sans peur et sans regret.

Gaëlle Fedida (9 juillet, 53 ans)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Gaëlle Fedida

Figure de proue du dossier de la lutte contre la violence conjugale au Québec, cette docteure en droit a aussi œuvré dans le domaine de l’aide humanitaire partout dans le monde. À la suite de sa mort, son nom a été donné à une maison d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Michel Dupuy (9 juillet, 93 ans)

Diplomate et homme politique canadien, Michel Dupuy a aussi été député libéral à la Chambre des communes durant le premier mandat de Jean Chrétien (1993-1997). Il a été ministre des Communications de novembre 1993 à janvier 1996.

Gilles Normand (19 juillet, 77 ans)

Journaliste, chef de division et pupitreur au quotidien La Presse, Gilles Normand a été deux fois (1989-1998 et 2002-2005) correspondant sur la colline Parlementaire à Québec. Entré au Nouvelliste de Trois-Rivières en 1965, il est passé à La Presse en 1967.

Pat Carney (25 juillet, 88 ans)

Élue députée conservatrice à Ottawa en 1980, elle a été titulaire de trois portefeuilles dans le premier gouvernement de Brian Mulroney (1984-1988). À titre de ministre du Commerce international, elle a participé aux négociations de l’accord de libre-échange avec les États-Unis. Elle a par la suite été sénatrice (1990-2018).

Jacques-Yvan Morin (26 juillet, 92 ans)

Politicien et ancien ministre dans le gouvernement du Parti québécois. Après l’élection du PQ, le 15 novembre 1976, René Lévesque l’a nommé vice-premier ministre et ministre de l’Éducation. Après avoir quitté la vie politique en 1984, il est retourné à l’enseignement du droit international et constitutionnel à l’Université de Montréal.

Gratia O’Leary (4 août, 82 ans)

Première femme à être attachée de presse d’un premier ministre du Québec, Mme O’Leary a occupé cette fonction sous René Lévesque dès l’élection du Parti québécois le 15 novembre 1976. En 1974, elle était devenue attachée de presse du Parti québécois et de M. Lévesque. Elle a consacré toute sa carrière aux communications.

Hélène Carrère d’Encausse (5 août, 94 ans)

Historienne et femme politique française, elle était une grande spécialiste de la Russie et du monde slave. Élue au 14e fauteuil de l’Académie française le 13 décembre 1990, elle en est devenue secrétaire perpétuelle de 1999 à sa mort. Elle a écrit quelques dizaines d’ouvrages au cours de sa longue carrière.

Hugh Segal (9 août, 72 ans)

Stratège politique, auteur, commentateur, Hugh Segal a été sénateur conservateur de 2005 à 2014. Il a été le dernier directeur de cabinet du premier ministre canadien Brian Mulroney, du 14 avril 1992 au 25 juin 1993.

Roger Thibault (11 août, 77 ans)

Mari de Theo Wouters avec qui il formait le premier couple de personnes de même sexe mariées civilement au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. La cérémonie avait eu lieu le 18 juillet 2002 au palais de justice de Montréal. Les deux hommes ont partagé 50 ans de vie commune.

Joe the Plumber (27 août, 49 ans)

De son vrai nom Samuel Wurzelbacher, cet homme identifié à l’Américain moyen avait fait la joie des républicains en confrontant, au cours d’une rencontre télévisée en 2008, Barack Obama, candidat démocrate à la présidence des États-Unis, sur la taxation des petites entreprises.

Bill Richardson (1er septembre, 75 ans)

Politicien américain et 30e gouverneur du Nouveau-Mexique, ce démocrate a été ambassadeur des États-Unis à l’ONU et secrétaire à l’Énergie dans l’administration du président Bill Clinton. Des allégations de corruption ont entaché la fin de sa carrière politique.

Monique Bégin (8 septembre, 87 ans)

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’ancienne ministre Monique Bégin, en 1974

Monique Bégin a été élue députée sous la bannière libérale aux élections fédérales de 1972 et a siégé durant 12 ans à la Chambre des communes. Ministre dans le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, elle a piloté l’adoption de la Loi canadienne sur la santé en 1984. Secrétaire générale de la Commission royale d’enquête sur le statut de la femme, elle a aussi mené une carrière universitaire après son passage en politique. Elle a notamment été doyenne de la faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa (1990-1997).

Claude Cormier (15 septembre, 63 ans)

Architecte paysagiste québécois. Diplômé en design de Harvard, il s’est fait connaître au Québec comme ailleurs au Canada et dans le monde par ses dizaines de projets d’aménagements urbains emblématiques, dont les boules roses dans le Village et l’anneau géant de la Place Ville Marie.

Dianne Feinstein (29 septembre, 90 ans)

Politicienne démocrate américaine, elle a été la première femme élue à la mairie de San Francisco, poste qu’elle a occupé de 1978 à 1988. Aux élections fédérales du 4 novembre 1992, elle a été élue sénatrice de Californie, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa mort.

Hubert Reeves (13 octobre, 91 ans)

PHOTO FOURNIE PAR L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA L’astrophysicien Hubert Reeves dans le documentaire Conteur d’étoiles, de Iolande Cadrin-Rossignol

Astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste québécois. Après avoir amorcé sa carrière de professeur à l’Université de Montréal, Hubert Reeves s’est installé de façon permanente en Europe tout en conservant d’importants liens avec le Québec. Après un passage d’un an (1964-1965) à l’Université libre de Bruxelles, M. Reeves a déménagé à Paris où il est devenu directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Dans les années 2000, il est devenu un fervent défenseur de l’environnement, thème récurrent dans les ouvrages qu’il a publiés.

Michel Lapierre (13 octobre, 70 ans)

Écrivain et journaliste québécois. Auteur de plusieurs essais, il a aussi collaboré à différents périodiques et médias, dont L’Aut’Journal, Ici, L’Apostrophe, La Presse, Le Devoir et Montréal en tête, revue de la Société historique de Montréal dont il a été rédacteur en chef.

Li Keqiang (27 octobre, 68 ans)

Politicien et homme d’État chinois, il a été premier ministre de Chine de mars 2013 à mars 2023. Il avait été marginalisé par son parti au congrès d’octobre 2022.

Frank Borman (7 novembre, 95 ans)

Astronaute américain, il a participé aux missions spatiales Gemini 7 et Apollo 8, dont il était le commandant. La mission Apollo 8 est célèbre pour avoir effectué 10 rotations autour de la Lune, les 24 et 25 décembre 1968. À l’époque, elle constituait la mission qui avait amené des humains le plus loin de la Terre. M. Borman est devenu l’un des hauts dirigeants de la compagnie American Airlines dans les années 1970.

Michel Doucet (14 novembre, 63 ans)

Animateur à la radio de Radio-Canada, Michel Doucet était bien connu des Acadiens comme la voix de l’émission Le réveil Nouveau-Brunswick, à laquelle il a œuvré durant 16 ans.

Rosalynn Carter (19 novembre, 96 ans)

Ancienne première dame des États-Unis (1977-1981), l’épouse de Jimmy Carter était bien connue pour son travail humanitaire. Lors de la présidence de son mari, elle a été active dans l’administration en soutenant ses politiques publiques.

Emmanuel Le Roy Ladurie (22 novembre, 94 ans)

Historien français, disciple de Fernand Braudel et figure importante du courant de la nouvelle histoire. Titulaire de la chaire d’histoire de la civilisation moderne au Collège de France, il a signé des dizaines d’ouvrages, s’intéressant notamment à l’anthropologie historique et à l’histoire du climat.

Henry Kissinger (29 novembre, 100 ans)

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger

Diplomate américain et politicologue. Né en Allemagne et arrivé aux États-Unis à 15 ans avec sa famille de confession juive fuyant les persécutions nazies, Henry Kissinger a été conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d’État (ministre des Affaires étrangères) sous Richard Nixon. Après le départ de Nixon dans la foulée du scandale du Watergate, Kissinger a cumulé les deux fonctions sous Gerald Ford. Adepte de la Realpolitik, il a balisé le chemin vers la détente entre les États-Unis, la Chine communiste et l’URSS. Mais son travail a été très contesté en raison de ses actions douteuses et fatales pour des centaines de milliers de personnes dans la guerre du Viêtnam, au Cambodge et en Amérique du Sud.

Sandra Day O’Connor (1er décembre, 93 ans)

Première femme nommée juge à la Cour suprême des États-Unis, elle a siégé à ce poste de 1981 à 2006. Membre du Parti républicain mais se trouvant au centre idéologique de la législature, son vote a souvent été déterminant. Elle fait entre autres partie des cinq juges ayant signifié l’arrêt du recomptage des votes en Floride à l’élection présidentielle de 2000, donnant la victoire à George W. Bush.

Daniel Langlois (1er décembre, 66 ans)

PHOTO FOURNIE PAR DES LAURIERS COMMUNICATIONS Daniel Langlois et sa conjointe Dominique Marchand

Hommes d’affaires et mécène ayant fait sa marque dans le multimédia et le cinéma au Québec. En 1986, Daniel Langlois a fondé l’entreprise Softimage, qui a créé des logiciels 3D ayant eu un impact considérable sur le cinéma d’animation. Après avoir vendu son entreprise à Microsoft, il a créé sa fondation, fondé le cinéma Ex-Centris en 1999 et participé à plusieurs autres projets innovants. Le 1er décembre 2023, sa conjointe Dominique Marchand et lui sont retrouvés morts assassinés près de leur entreprise, l’hôtel écologique Coulibri Ridge, en Dominique.