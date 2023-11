Cent trente-quatre crimes et incidents haineux sont survenus à Montréal depuis que le Hamas a attaqué Israël il y a cinq semaines, soit presque quatre (3,6) par jour.

C’est ce que révèlent des statistiques obtenues par La Presse auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

De ces 134 crimes et incidents haineux, 104 (soit les trois quarts) ont ciblé la communauté juive et 30 (le quart) ont été commis à l’endroit de la communauté arabo-musulmane.

Le SPVM prévient toutefois que ces données peuvent évoluer et sont constamment mises à jour selon le résultat des enquêtes.

Mercredi dernier, le SPVM avait annoncé que le nombre d’évènements haineux liés au conflit israélo-palestinien à Montréal enregistrés depuis le 7 octobre s’établissait à 98. Ce sont donc 36 nouveaux évènements qui ont été enregistrés au cours de la dernière semaine seulement.

D’après les rapports annuels du SPVM, 284 crimes et incidents haineux, toutes catégories confondues (origine ethnique, race, couleur de la peau, religion, orientation sexuelle, etc.), ont été répertoriés à Montréal durant toute l’année 2022 et 298 durant les 12 mois de 2021.

Ces 134 crimes et incidents haineux reliés uniquement au conflit israélo-palestinien enregistrés depuis le 7 octobre équivalent donc, en nombre, en cinq semaines seulement, à près de la moitié de tous les évènements haineux, toutes catégories confondues, survenus à Montréal durant les années 2021 et 2022.

Appel au calme

Un crime haineux est, par exemple, une agression physique, un lieu de culte ou une école visée par des coups de feu ou un incendie criminel, des menaces envers une personne ou des méfaits, alors qu’un incident haineux peut se traduire par la distribution de matériel offensant, par des insultes ou par des gestes vexatoires, selon le site internet du SPVM.

Parmi les crimes haineux liés au conflit israélo-palestiniens commis ces dernières semaines à Montréal, soulignons notamment que des écoles juives du quartier Côte-des-Neiges ont été ciblées par des coups de feu à trois reprises, les 9 et 12 novembre.

La semaine dernière, un cocktail Molotov a été lancé contre une synagogue de Dollard-des-Ormeaux.

Dans la nuit de lundi à mardi, 16 stations de métro ont été vandalisées, alors que des affiches portant le slogan « Génocide en Palestine, Canada complice » ont été placardées par dizaines sur des édicules.

Des enquêteurs du SPVM travaillent sur ces dossiers, mais aucun suspect n’a encore été arrêté.

Les patrouilleurs sont également beaucoup plus visibles aux abords des endroits d’intérêt pour les deux communautés, comme les lieux de culte et les établissements scolaires.

« Le SPVM réitère son appel au calme et tient à rassurer la population : nous redoublons de vigilance et nous disposons de tous les effectifs nécessaires, au niveau opérationnel, pour remplir notre mission. Toutes les communautés sont en droit de vivre en sécurité. Les gestes à caractère haineux sont inacceptables, nous les prenons avec grand sérieux et nous ne ménageons aucun effort pour nous y attaquer », a déclaré le directeur adjoint Vincent Richer par voie de communiqué, mardi.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.