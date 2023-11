Bochra Manaï a été nommée commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique par la mairesse de Montréal Valérie Plante en 2021, lorsque le poste a été créé.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) réclame la démission de Bochra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à la Ville de Montréal.

« Le CIJA n’a aucune confiance en Bochra Manaï et lui demande de démissionner après des semaines de conduite inexcusable et disqualifiante », écrit Eta Yudin, vice-présidente de l’organisme, sur le réseau social X mardi.

« Le silence et l’inaction de la commissaire antiraciste après une semaine historique de terrorisme antisémite sont choquants », ajoute-t-elle. « La réponse de Mme Manaï aux cocktails Motolov frappant les institutions juives : le silence. Sa réponse aux balles qui ont frappé des écoles juives : le silence encore », explique le CIJA.

Bochra Manaï a été nommée commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique par la mairesse de Montréal Valérie Plante en 2021, lorsque le poste a été créé.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, Mme Manaï est restée plutôt invisible malgré l’augmentation des crimes haineux à Montréal.

Des stations de métro vandalisées

Plus tôt en journée, 16 stations de métro ont d’ailleurs été vandalisées, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Des affiches portant le slogan « Génocide en Palestine, Canada complice » ont été placardées par dizaines sur les édicules du métro durant la nuit.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme avoir reçu plusieurs appels concernant ces affiches dès 5 h mardi matin, soit une demi-heure avant l’ouverture du métro.

Les stations touchées Jean-Talon

Villa-Maria

Sherbrooke

Jarry

Mont-Royal

Beaubien

Édouard-Montpetit

Frontenac

Pie-IX

Viau

Fabre

Université-de-Montréal

Du Parc

De Castelnau

Acadie

Préfontaine

« On considère que c’est un méfait, mais c’est la section des crimes haineux qui prend cette enquête en charge et qui déterminera si c’est de la haine ou non », explique Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM.

Les enseignes sont toutes dotées de codes QR qui mènent vers des sites internet soutenant la Palestine. Certains présentent des manifestations à venir ou des pétitions.

Les panneaux sont tellement collants que les employés de la Société de transport de Montréal (STM) ont eu de la difficulté à les enlever. Ils ont été apposés sur les portes d’entrée et les fenêtres des stations de métro. « Ce qu’on essaye de faire en ce moment, c’est de les caviarder ou de les cacher parce qu’on nous a rapporté qu’elles ne se décollent pas facilement du tout », ajoute Mme Gauthier.

La STM confirme de son côté que des équipes responsables de l’entretien ont été déployées sur le terrain, mardi matin, pour retirer les affiches. « Bien sûr, nous déplorons ce genre de geste de vandalisme », a souligné Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Sur X, Valérie Plante a mentionné que « les stations de métro de la STM sont la porte d’entrée du quotidien des Montréalaises et des Montréalais ». « Nous ne tolérerons pas qu’elles soient vandalisées et que le sentiment de sécurité des usagères et des usagers soit affecté par des gestes inacceptables. »

D’un ton plus optimiste, elle a évoqué que « la paix et la bienveillance sont des avenues plus constructives que la haine, que nous devons continuer de dénoncer avec vigueur ».

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Aref Salem, a quant à lui exprimé son inquiétude. « Cocktails Molotov, tirs, violence entre étudiants, vandalisme dans une quinzaine de métros… C’est inquiétant et surtout inacceptable de constater que les actes haineux liés au conflit israélo-palestinien se multiplient dans notre métropole. Cela doit cesser », a écrit sur X le chef intérimaire d’Ensemble Montréal.

Le CIJA a indiqué que les actes de vandalisme liés au conflit entre Israël et le Hamas « ne font qu’encourager davantage un climat toxique ».

« Nous faisons confiance au SPVM et à la STM pour s’assurer que notre système de transport en commun est exempt de messages haineux », a écrit l’organisme.

Avec Henri Ouellette-Vézina