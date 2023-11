À Montréal, la mise en garde concernant le « jeu de la virgule », formulée dans une note interne du SPVM, a été relayée à des directions d’école et à des partenaires du milieu scolaire.

Le SPVM met en garde ses agents et le milieu scolaire contre le défi viral du « jeu de la virgule », à la source d'un « incident » dans une école de Montréal

Le « jeu de la virgule », un défi viral sur TikTok qui consiste à asséner des coups secs à la nuque ou à l’arrière de la tête, a fait au moins une victime dans une école montréalaise. Alerté par un « incident » récent, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a sensibilisé ses agents à cette tendance qui « peut avoir de graves conséquences pour les victimes ».

Ce qu’il faut savoir Le « jeu de la virgule », aussi appelé « houlisday », consiste à frapper une personne derrière la tête pour susciter une réaction de surprise qui peut ensuite être diffusée sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Plusieurs cas de blessures ont été rapportés chez des jeunes en Europe au cours des derniers mois, certains ayant donné lieu à des plaintes à la police. Un « incident » lié à ce « jeu » ayant récemment été rapporté au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), celui-ci a alerté ses agents qui travaillent avec les milieux scolaires. Le SPVM invite « toute personne victime ou témoin » à contacter le 911 ou son poste de quartier.

« Plusieurs jeunes ont été hospitalisés en Europe et un cas a été recensé à Montréal », indique une note interne du SPVM consultée par La Presse.

« Ce message d’information a été transmis aux policières et policiers par l’Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles (EMIE), principalement à celles et ceux qui travaillent avec des partenaires du milieu scolaire, afin de les informer et de les sensibiliser sur ce phénomène. Soulignons que ce ‟jeu » peut avoir de graves conséquences pour les victimes », a expliqué une porte-parole du SPVM, Caroline Labelle, par courriel mardi.

« Un incident relié au “jeu de la virgule” » […] a été récemment rapporté au Service de police de la Ville de Montréal », a par ailleurs confirmé Mme Labelle.

Le SPVM n’a fourni aucun détail sur ce cas et n’a pas voulu indiquer si une plainte avait été déposée.

À l’Hôpital de Montréal pour enfants comme au CHU Sainte-Justine, aucune consultation de jeune victime de ce « jeu de la virgule », ou de coups derrière la tête reçus d’un autre jeune, n’a été recensée, ont indiqué ces établissements mardi.

« Cette pratique peut causer des dommages sérieux, entre autres au niveau des cervicales », signale la note interne du SPVM, selon laquelle « cette tendance gagne en popularité au Québec et sur le territoire montréalais ».

Des cas rapportés en Europe

Plusieurs cas de jeunes ainsi blessés ont été rapportés dans les médias européens, notamment en France. Certaines de ces agressions se sont soldées par des consultations médicales et des plaintes à la police.

Les coups assénés peuvent provoquer « jusqu’à une entorse cervicale, voire une fracture », a indiqué à l’AFP la Dre Brigitte Virey, présidente du Syndicat national des pédiatres français. « S’il y a une douleur, que l’enfant a du mal à mobiliser sa tête, il ne faut pas hésiter à voir un médecin », a conseillé la Dre Virey.

Selon elle, la pratique n’est « pas anodine du tout » et « peut aller au maximum jusqu’à une paralysie ».

À Montréal, la mise en garde formulée dans la note interne du SPVM a été relayée à des directions d’école et à des partenaires du milieu scolaire.

« Les agents sociocommunautaires ont été invités à faire circuler l’information parce qu’au niveau des partenaires du milieu scolaire, ce n’est pas non plus tout le monde qui est au courant de ce ‟jeu » », a précisé Mme Labelle. « Nous invitons toute personne victime ou témoin de gestes pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier », poursuit-elle.

Ce défi viral a aussi suscité des inquiétudes en Outaouais. Le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) a envoyé une note interne aux délégués de ses établissements, afin de les inciter à condamner ces gestes « inacceptables » dont des enseignants ont été témoins ou victimes, a rapporté Le Droit le mois dernier.