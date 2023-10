« La personne doit considérer sa santé comme non acquise, et doit toujours l’entretenir, toute sa vie, comme une auto », a comparé Pierre Lavoie.

(Montréal) Des milliers de personnes marcheront à travers le Québec ce week-end à l’occasion de La Grande marche, organisée par l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. L’évènement se veut inclusif, tout en faisant la promotion de l’activité physique.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Plus d’une centaine de marches ont lieu jusqu’à dimanche dans différentes municipalités de la province. Le coup d’envoi des évènements a été donné vendredi soir à Saguenay, et samedi matin, 5000 personnes sont attendues à La Grande marche de Québec. Le même nombre de marcheurs est attendu dimanche sur le coup de 9 h à la place des Festivals, à Montréal.

Contrairement au Grand défi, lancé il y a 15 ans, qui demande de parcourir des centaines de kilomètres à vélo, la marche se veut un évènement accessible et inclusif. « Quand on offre la marche, c’est beaucoup plus acceptable et réalisable pour la grande majorité des gens, c’est pour ça que la marche est très importante pour nous », affirme Pierre Lavoie, en entrevue.

Pour l’homme qui est aussi derrière l’initiative des cubes énergies, qui invitent les enfants du primaire à bouger davantage, il est nécessaire de continuer à démocratiser l’activité physique.

La grande majorité des gens n’aiment pas faire du sport. Mais, l’activité physique ça les rejoint un peu plus. Il faut maintenant démocratiser, changer les mots, changer les façons de faire. Nous on offre des cinq kilomètres réalisables, sans chronomètres, donc la grande majorité des gens peuvent le réaliser, et on amène du plaisir. Pierre Lavoie

Selon lui, il est important que la population se responsabilise individuellement pour faire de l’activité physique, de façon à prévenir des problèmes de santé, plutôt que d’avoir à les guérir dans le futur.

« La personne doit considérer sa santé comme non acquise, et doit toujours l’entretenir, toute sa vie, comme une auto. L’auto, la chance qu’on a, c’est qu’on peut la changer. Mais un corps, on ne le change pas, on l’a pour la vie », dit-il.

Cette approche préventive passe aussi par la collaboration du Grand défi avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les membres ont prescrit de l’activité physique à leurs patients en amont de la Grande Marche.

« Ce sont des gens d’influence, qui sont les médecins, qui sont d’accord pour prendre le virage préventif, qui vont prescrire à leur patient l’activité physique ou la marche, et leur donnent rendez-vous dans un évènement [planifié] dans leur calendrier », explique M. Lavoie.

L’organisation s’attend à dépasser le nombre de 100 000 marcheurs qui prendront part aux Grandes Marches à travers la province ce week-end. Tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie, les évènements se veulent festifs, alors que des spectacles seront présentés au courant de certaines marches.

« Dans les changements de comportements, si tu n’as pas de plaisir, tu ne vas pas le répéter. C’est important d’amener le plaisir dans nos changements d’habitudes de vie », indique M. Lavoie.