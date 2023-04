Un psychologue s’est vu imposer 7500 $ d’amende et une radiation temporaire pour des propos « immodérés, indignes et inappropriés » à l’endroit du chroniqueur Patrick Lagacé et pour avoir « fomenté la peur et l’incertitude » au sujet de la pandémie dans des articles qu’il signait avec son titre professionnel.

Vincent Mathieu faisait l’objet de deux plaintes déposées par l’Ordre des psychologues du Québec pour ces articles publiés en ligne entre les mois de mai 2020 et de janvier 2022.

Devant un conseil de discipline, il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation le 31 mars dernier, pour des propos tenus « à l’endroit des autorités gouvernementales et de la Santé publique en situation de pandémie » et « sur la santé psychologique du journaliste Patrick Lagacé », peut-on lire dans le résumé de l’audience.

« La crise actuelle que nous vivons n’est pas une crise sanitaire mondiale, mais une crise politique, une illustration patente de la faillite de nos institutions gouvernementales et médiatiques. Les membres de ces institutions ont du sang sur les mains, car ils ont provoqué, par leur incompétence, voire leur mauvaise foi, l’effondrement des systèmes humains », écrivait ainsi le psychologue dans un article publié sur le site Vigile Québec le 8 mai 2020.

Actes dérogatoires

Dans un autre billet publié en ligne, vers le 8 janvier 2022, Vincent Mathieu semblait poser un faux diagnostic en affirmant, au sujet du chroniqueur de La Presse Patrick Lagacé, qu’il souffrirait d’« une fragile tendance à verser dans la psychose paranoïaque » – et ce, « sans l’avoir évalué », soulignait l’Ordre des psychologues, commettant ainsi un acte « dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession ».

À noter que Vincent Mathieu accompagnait toujours sa signature de son titre professionnel dans ces écrits litigieux où il comparait, notamment, les mesures sanitaires aux mesures adoptées par le régime nazi en Allemagne.

Confronté à ces écrits par une syndique de l’Ordre chargée d’enquêter sur les plaintes reçues à son endroit, il a admis en mars 2022 que la « scission entre Vincent Mathieu le citoyen et le psychologue était moins claire que ce [qu’il] avait en tête ».

Il s’est aussi amendé au sujet de ses écrits sur Patrick Lagacé en reconnaissant n’avoir pas fait preuve de précaution « sur l’interprétation qui aurait pu être faite de ses propos », qui se voulait plutôt « satiriques ».

Confiance ébranlée

Ces remords n’ont toutefois pas suffi à l’Ordre qui jugeait les gestes de Vincent Mathieu comme « objectivement très graves » puisque, notamment, ce dernier « savait qu’il allait être identifié en tant que psychologue dans ses écrits ».

« La confiance du public envers les professionnels œuvrant dans le domaine de la santé mentale a certainement été ébranlée par les écrits de l’intimé », a d’ailleurs jugé le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues en lui imposant deux amendes totalisant 7500 $ qu’il devra payer d’ici un an.

Il s’est également vu imposer une radiation de deux mois.