Le président Biden est arrivé à Ottawa

(Ottawa) Le président américain Joe Biden est arrivé au Canada jeudi en début de soirée, sa première visite officielle au pays depuis son élection en 2020. L’avion présidentiel, Air Force One, s’est posé à l’aéroport Macdonald-Cartier dans un épais brouillard. Quelques minutes plus tard, il est descendu accompagné de la première dame, Jill Biden, et a salué de la main les dignitaires qui l’attendaient dans l’air froid et humide.