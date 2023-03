Les appels pour la fermeture du chemin Roxham se font de plus en plus nombreux depuis que des milliers de demandeurs d’asile ont recommencé à le traverser.

(Ottawa) Le souhait du premier ministre François Legault pourrait finalement être exaucé. Le Canada et les États-Unis seraient finalement parvenus à une entente sur la migration irrégulière pour fermer le chemin Roxham.

La nouvelle de cette entente entre Ottawa et Washington a d’abord été rapportée par Radio-Canada jeudi. La Presse n’a pas été en mesure de confirmer ces informations.

« On va peut-être avoir quelque chose à annoncer », avait lâché le premier ministre Justin Trudeau la veille, sans ouvrir davantage son jeu.

Les appels pour la fermeture du chemin Roxham se font de plus en plus nombreux depuis que des milliers de demandeurs d’asile ont recommencé à le traverser. Le ministère fédéral de l’Immigration rapporte qu’il y a eu en tout 9392 interceptions au Québec en janvier et en février 2023.

La pression se faisait de plus en plus forte pour que ce passage irrégulier soit fermé. Le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré à nouveau sa demande jeudi. Le Bloc québécois a également fait parvenir une lettre à l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, pour réclamer la fermeture du chemin Roxham et la suspension de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Le Canada et les États-Unis tentent de renégocier cette entente depuis plusieurs années.

