(Vancouver) La commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique appelle les universités et les collèges à protéger les droits des étudiants et du personnel participant aux « campements pacifiques », affirmant qu’elle s’inquiète du fait que les personnes qui « s’expriment en solidarité avec Gaza » soient pénalisées.

La Presse Canadienne

Kasari Govender a déclaré dans un communiqué que les communautés universitaires ont droit à « une réunion pacifique et légale et à la liberté d’expression ».

Mme Govender a écrit qu’il n’y a pas de place en Colombie-Britannique pour l’antisémitisme, le racisme anti-palestinien, l’islamophobie ou leur incitation publique et, tant que ces limites ne sont pas violées, les universités et les collèges devraient protéger les droits des manifestants.

Des camps de protestation propalestiniens ont été érigés dans plusieurs campus de la Colombie-Britannique la semaine dernière, notamment à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université de Victoria.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré qu’ils souhaitaient que les universités soutiennent la cause palestinienne en se désengageant des entreprises liées à Israël, en se joignant au « boycottage universitaire mondial » des écoles israéliennes et en condamnant publiquement les actions israéliennes à Gaza.

Mme Govender a estimé que la façon dont les décideurs géreront les manifestations étudiantes sera un test de la « force de notre démocratie ».