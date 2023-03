(Montréal) Le personnel infirmier d’Héma-Québec tiendra une journée de grève, vendredi à Québec et lundi prochain à Montréal.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ce sont deux syndicats distincts, l’un à la CSN, l’autre à la CSQ qui débraieront ainsi, chacun durant une journée. Les deux ont formé une alliance pour la présente négociation de leur convention collective.

Les infirmières et infirmières auxiliaires de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, avaient déjà débrayé durant une demi-journée, le 17 février. Il s’agira vendredi d’une pleine journée de grève, qui aura lieu de 6 h à 23 h.

La direction d’Héma-Québec a fait savoir qu’il y aura certains reports de rendez-vous à cause de ces grèves.

« Des ententes pour le maintien des services essentiels ont été prises avec chacune des unités syndicales. Ces ententes prévoient, notamment, des grèves de temps et de tâches. Elles nécessitent donc une certaine réorganisation des collectes pour ces journées. Cela dit, ces grèves engendreront l’annulation d’un nombre limité de rendez-vous en centres fixes ainsi que dans certaines collectes mobiles », prévient la direction.

Héma-Québec « communiquera directement avec les donneurs visés par cette grève afin de convenir d’une autre plage afin que ces derniers puissent effectuer leur don. Nous invitons tous les donneurs, dont le rendez-vous n’aura pas été reporté, à se présenter comme prévu ».

Dans le cadre de la négociation des conventions collectives, le principal point en litige porte sur la parité salariale des infirmières et infirmières auxiliaires avec leurs homologues du réseau public.

Les discussions entre les parties ne sont cependant pas rompues.

Des rencontres de conciliation sont prévues les 13, 15 et 16 mars entre le syndicat de la fédération de la CSN et la direction. Et d’autres rencontres sont prévues entre la direction et le syndicat de la CSQ les 17, 22 et 30 mars prochains.