La tempête hivernale qui a frappé de plein fouet les États-Unis et le sud de l’Ontario a laissé moins de neige que prévu au Québec. Quelques centimètres de flocons de plus vont s’accumuler d’ici à vendredi matin.

Depuis mercredi soir à Montréal, environ 3 centimètres de neige sont tombés, a indiqué en fin de journée jeudi Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Dans les Laurentides, la Montérégie et l’Estrie, entre 5 et 10 centimètres de neige se sont accumulés.

Une deuxième dépression pourrait amener environ 5 centimètres de neige additionnels dans la nuit de jeudi à vendredi, précise le météorologue. L’agence fédérale prévoyait initialement entre 15 et 20 centimètres de neige au total de mercredi à vendredi.

Environnement Canada avait émis une alerte de poudrerie pour la région métropolitaine jeudi matin. Les conditions routières ont finalement été plus favorables que prévu en raison de précipitations moins abondantes qu’anticipé, estime M. Legault.

Les vents, eux, ont été au rendez-vous avec des rafales atteignant 50 kilomètres/heure.

Les températures se sont maintenues sous les normales saisonnières. À Montréal et à Québec, le mercure s’est maintenu aux alentour de -12 et -13 degrés Celsius une bonne partie de la journée, et -23 avec le refroidissement éolien.

À l’exception de quelques jours de froid extrême au début du mois de février, l’hiver avait été particulièrement doux jusqu’à présent, rappelle le météorologue.

Environnement Canada surveille un autre système dépressionnaire qui pourrait amener une bordée de neige en début de semaine prochaine, probablement mardi.