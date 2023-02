Dans le sud du Québec, les vents vont se lever et les flocons s’accumuler dans les prochaines 24 heures en raison d’une tempête hivernale qui bouleverse déjà les États-Unis.

Cette nouvelle bordée de neige va toucher le Québec dès mercredi soir, juste à temps pour la relâche scolaire.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques centimètres de neige sont attendus dans la région métropolitaine, accompagnés de rafales pouvant atteindre 50 kilomètres à l’heure, explique André Cantin, météorologue pour Environnement Canada.

Mais les précipitations ne s’arrêteront pas là. La neige va continuer de tomber pendant toute la journée de jeudi, jusqu’à la nuit de vendredi, pour un total variant de 10 à 20 centimètres. Tout le sud de l’Ontario sera aussi frappé de plein fouet par cette tempête hivernale.

L’heure de pointe de jeudi matin pourrait être perturbée en raison d’une « poudrerie généralisée réduisant la visibilité à presque nulle », dans les secteurs de Montréal, Laval, Longueuil, Varennes, La Prairie et Châteauguay, selon Environnement Canada.

La Montérégie, particulièrement au sud-ouest de la province vers la frontière avec les États-Unis, pourrait être davantage frappée par la quantité de précipitation, prévient le météorologue. En se dirigeant vers l’est et le nord, le système météorologique devrait perdre de sa vigueur.

Par exemple, à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, 5 à 8 centimètres de neige sont attendus, tandis qu’à Québec, de 5 à 10 centimètres de neige pourraient tomber.

Tous les secteurs le long de la vallée du Saint-Laurent, de Québec à Montréal, seront balayés par des vents pouvant atteindre 50 kilomètres à l’heure, soutient M. Cantin. La poudrerie et une chaussée glissante sont donc à surveiller à partir de la nuit de mercredi à jeudi.

Froid extrême au nord

Pendant ce temps, le nord du Québec est frappé par un épisode de froid extrême. Toutes les communautés du Nunavik, de même que Shefferville et Fermont, sont sous l’emprise d’une masse d’air arctique depuis lundi, souligne M. Cantin.

Au Nunavik, les valeurs de refroidissement éolien pourraient atteindre -52 à -56 dans la nuit de mercredi à jeudi, et -60 dans le secteur de l’ouest de la baie d’Ungava vendredi, prévient Environnement Canada.

Cette masse d’air arctique entraîne aussi des alertes météorologiques plus au sud de la province, notamment à Chibougamau, en Minganie, à Blanc-Sablon, à Matagami, au Lac-Saint-Jean, à Sept-Îles et à Natashquan. Dans ces secteurs, les valeurs de refroidissement éolien pourraient descendre à de -38 à -45, averti l’agence fédérale.

Les États-Unis durement touchés

Aux États-Unis, plusieurs états du nord du pays ont commencé mercredi à ressentir les effets de cette tempête hivernale.

On attend des chutes de neige sans précédent, même dans une région pourtant habituée aux tempêtes hivernales. Il pourrait tomber jusqu’à 65 centimètres de flocons, et les accumulations les plus importantes sont attendues dans le centre est du Minnesota et le centre ouest du Wisconsin, selon le Service national de météorologie des États-Unis.

Des bourrasques de 75 kilomètres à l’heure sont aussi prévues, et le mercure pourrait plonger à -46 avec le refroidissement éolien, dans les Dakotas et au Minnesota.

PHOTO DAVID JOLES, ASSOCIATED PRESS Des chasse-neiges dégagent des voies d’une autoroute à Minneapolis, au Minnesota.

Les météorologues d’AccuWeather préviennent aussi que du verglas est possible le long d’une bande de plus de 2000 kilomètres, entre le Nebraska et le New Hampshire, mercredi et jeudi, rendant les déplacements périlleux dans des villes comme Milwaukee, Detroit, Chicago et Boston.

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes dans plusieurs États, tout comme de multiples entreprises.

Les responsables ont demandé à la population d’éviter les déplacements en raison des conditions de voile blanc qui pourraient prévaloir.

Record de chaleur ailleurs

Pendant ce temps, une chaleur sans précédent est prévue de Baltimore jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Le mercure pourrait friser les 27 ℃ jeudi à Washington, surpassant un record établi en 1874. Du temps anormalement chaud est aussi prédit en Floride.

La Californie se préparait quant à elle à l’arrivée d’une nouvelle tempête hivernale qui pourrait déverser de la pluie, de la neige et de la grêle sur la quasi-totalité de l’État. Des rafales de 75 kilomètres/heure sont possibles le long des côtes du centre et de plus de 100 kilomètres/heure dans les montagnes.

Plus de 100 000 clients étaient privés d’électricité à travers la Californie mercredi midi, selon PowerOutage. us.

Un bambin d’un an a subi de graves blessures quand un arbre est tombé sur une maison de Boulder Creek, au sud de San Francisco. Les secouristes ont dû dépecer l’arbre avant de pouvoir secourir l’enfant, a rapporté la presse locale.

Un avertissement de blizzard sera en vigueur dans les montagnes des comtés de Los Angeles, Ventura et Santa Barbara entre 16 h jeudi et 16 h vendredi.

Des centaines de vols perturbés Plus de 2200 vols ont été annulés à travers les États-Unis en milieu de journée, menaçant également d’interrompre les voyages et les vols de correspondance pour les Canadiens. Les conditions météorologiques affectent aussi les départs et arrivées au Canada. Air Canada a déjà retardé ou annulé, mercredi après-midi, plus de 100 vols pour la journée — soit environ 23 % de son offre quotidienne. WestJet a repoussé ou annulé 91 vols, soit près du tiers de ses voyages, selon FlightAware. Jazz Aviation, qui exploite des vols régionaux pour Air Canada Express, a annulé 75 de ses vols du mercredi, soit 16 % de son offre. « Nous surveillons la météo et nous avons fait quelques ajustements d’horaire en prévision de la tempête, et cela se poursuit à mesure que la situation évolue », a indiqué le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, dans un courriel, notant que les clients pourraient choisir de modifier leur réservation ou opter pour un remboursement.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne