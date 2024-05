Une criminaliste de la région de Montréal, Me Noémi Tellier, doit comparaître par visioconférence jeudi après-midi, au palais de justice de Joliette, pour être accusée de complicité après le fait, à la suite d’un meurtre relié au crime organisé.

Me Tellier, 35 ans, avocate depuis 2012, a été arrêtée par les enquêteurs des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, jeudi matin, à sa résidence de Longueuil.

Me Tellier est accusée d’avoir, « entre le 7 mai 2019 et le 10 novembre 2023, à Repentigny, district de Joliette, à Blainville, district de Terrebonne et d’autres lieux au Québec, été complice après le fait du meurtre de Francis Turgeon, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 240 du Code criminel », indique le mandat d’arrestation obtenu par La Presse.

Jointe par La Presse, l’avocate de Me Tellier, Me Stéphanie Bisaillon-Auclaire, s’est refusée à tout commentaire.

Vidéo incriminante

La victime, Francis Turgeon, 33 ans, est un trafiquant de drogue qui aurait été éliminé pour ne pas avoir versé des redevances à un membre des Hells Angels.

Deux individus ont été arrêtés en novembre dernier et accusés du meurtre prémédité de Turgeon, James Patrice Mardy, 33 ans, et Kevin St-Pierre, 34 ans. Ils sont toujours en attente de procès.

Kevin St-Pierre, qui a plusieurs antécédents judiciaires, est l’ex-conjoint et le père de l’enfant de Me Noémi Tellier.

En 2021, les enquêteurs du Service de police de l’agglomération de Longueuil avaient perquisitionné une résidence de Saint-Amable sur la Rive-Sud, et arrêté Kevin St-Pierre et Me Noémi Tellier, dans le cadre d’une enquête portant sur la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’un interrogatoire filmé dans lequel un individu offrait de collaborer avec la police.

Ni St-Pierre ni Me Tellier n’avait été accusé dans cette affaire, mais les policiers avaient trouvé une arme à feu dans une voiture appartenant à une compagnie à numéro au nom du couple, et St-Pierre avait été arrêté et accusé de non-respect de conditions, de possession d’une arme à feu prohibée chargée (un pistolet FEG 37 m de fabrication hongroise) et d’occupation d’un véhicule dans lequel il savait que se trouvait une arme à feu prohibée.

Dans cette affaire, St-Pierre a été condamné à une peine de trois ans en janvier 2023.

Il y a une semaine, Me Tellier a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies et a été condamnée à une amende de 2000 $.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.