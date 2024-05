Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

(Québec) Si la haute direction de CBC – Radio-Canada s’engage dans un plan pour rapprocher les services français et anglais du diffuseur public, notamment en matière de programmation, « ça serait une catastrophe », s’alarme le ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe. Il presse son homologue fédérale Pascale St-Onge à stopper la mise en œuvre d’un tel plan.

La Presse révélait jeudi que la direction de la société d’État fédérale présentera un « plan de transformation » à son conseil d’administration l’automne prochain. Selon nos informations, il s’agirait de réunir les directions de CBC et de Radio-Canada dans l’optique de mieux concurrencer les géants numériques comme Netflix, entre autres.

Un rapprochement entre les programmations française et anglaise est-il dans les cartons ? « Pas nécessairement », a répondu Marco Dubé, vice-président et chef de la transformation à Radio-Canada, qui a été mandaté par le conseil d’administration pour piloter le dossier. Donc l’idée n’est pas écartée ?

« C’est le prochain PDG qui va décider de ces grandes questions-là, mais il y a vraiment derrière [notre réflexion] une utilisation judicieuse des fonds publics, et les Canadiens s’attendent à ce qu’on utilise l’argent de manière efficace, a dit M. Dubé. Ils s’attendent à avoir une qualité de programmation en français et en anglais, mais ils s’attendent aussi à ce qu’on soit une organisation qui ne dédouble pas les ressources juste pour le plaisir de dédoubler les ressources. C’est un peu ça qu’on regarde présentement et qu’on regardait il y a déjà plusieurs années. »

Le Québec s’y oppose

À Québec, le ministre Mathieu Lacombe n’a pas mâché ses mots : un rapprochement de la programmation, « culturellement parlant pour le Québec, ça serait une catastrophe ».

« J’ai bon espoir que Mme St-Onge, en qui j’ai confiance, va poser les gestes nécessaires pour qu’on n’en arrive jamais là », a-t-il ajouté.

Le ministre caquiste a également envoyé un message aux politiciens fédéraux qui rêvent de sabrer dans les budgets consentis au secteur français du diffuseur public. Les conservateurs de Pierre Poilière promettent notamment s’en prendre particulièrement à la CBC, s’ils prennent le pouvoir.

« Pour nous, l’avenir du diffuseur public en français ici au Québec, c’est non négociable. […] Si un parti à Ottawa décidait de s’en prendre à Radio-Canada, c’est sûr qu’il trouverait le Québec sur son chemin, clairement. Mais pour l’instant, je ne pense pas que ce soit le cas », a dit M. Lacombe.

« L’article que je lis dans La Presse m’inquiète et je pense que ça doit nous inquiéter comme Québécois parce qu’assurément, on a besoin d’un diffuseur public fort, c’est-à-dire Radio-Canada, et pour que ce diffuseur public soit fort, il doit avoir toute l’indépendance nécessaire », a poursuivi le ministre.

Avec Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse