(Québec) La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, assumera le rôle de co-porte-parole féminine par intérim de Québec solidaire (QS) en remplacement d’Émilise Lessard-Therrien, qui a causé la surprise lundi en démissionnant de son poste.

Lors de la dernière course au co-porte-parolat, Mme Labrie avait été éliminée dès le premier tour en récoltant seulement 28,4 % des votes, derrière sa collègue Ruba Ghazal de la circonscription de Mercier et l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Mme Lessard-Therrien. Cette dernière avait finalement remporté l’élection en obtenant trois voix de plus que sa rivale de Montréal lors du second tour.

Mme Labrie a été désignée pour devenir co-porte-parole par intérim par le comité de coordination national (CCN), soit l’équivalent du conseil d’administration du parti. Elle donnera une mêlée de presse jeudi après-midi au parlement.

« Mme Labrie n’aura pas la possibilité de se présenter comme candidate lors de la prochaine élection pour le porte-parolat féminin. Cette décision vise à garantir un processus équitable et ouvert à toutes nos membres aspirant à cette responsabilité. Les modalités et l’échéancier de la course au poste de porte-parole féminine seront déterminés prochainement », a précisé QS par voie de communiqué.

En matinée, Mme Labrie a affirmé lors d’une mêlée de presse qu’elle se reconnaissait pleinement dans les priorités établies mercredi par le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Ce dernier a affirmé que le parti devait moderniser ses statuts et son programme pour devenir plus « pragmatique » et projeter l’image d’un gouvernement en attente.

« Pour moi, le pragmatisme, c’est d’être capable de faire des choix et de comprendre qu’on ne peut pas tout faire en même temps », a dit Mme Labrie.

Mercredi, M. Nadeau-Dubois a également affirmé que les responsabilités des deux co-porte-parole devaient être revues afin de mieux définir leur rôle. Les membres de QS pourront débattre des priorités mises au jeu par le co-porte-parole masculin lors du prochain Conseil national du parti à Saguenay, plus tard ce mois-ci.