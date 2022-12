PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS

De puissantes rafales et de fortes pluies attendues dans les provinces atlantiques

(Halifax) Les provinces des Maritimes seront aussi touchées à leur tour par un mélange de fortes pluies et de puissantes rafales à compter de vendredi et jusque dans la nuit.

La Presse Canadienne

Le météorologue d’Environnement Canada, Ian Hubbard, a indiqué que la tempête s’intensifierait dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick vers midi et devrait traverser la région au cours de l’après-midi et de la nuit, avant de se dissiper la veille de Noël.

Le mauvais temps durera plus longtemps à Terre-Neuve, où les résidents peuvent s’attendre à des chutes de neige fondante et à de puissantes rafales de samedi jusque dans la nuit, détaille-t-il.

M. Hubbard ajoute que les rafales seront remarquables, avec des prévisions pointant vers des vitesses de 90 km/h dans certaines régions du Canada atlantique, y compris jusqu’à 100 km/h dans les zones côtières.

Les services publics d’électricité préviennent les résidents de se préparer à d’éventuelles pannes de courant.

Les panneaux de départ des compagnies aériennes à l’aéroport d’Halifax indiquaient des retards et des annulations de certains vols à 10 h 30.

Les niveaux de précipitations et de neige varient dans les provinces de l’Atlantique, avec 25 à 40 millimètres de pluie prévus dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Environ 20 millimètres tomberont sur l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que dans le nord du Nouveau-Brunswick, les précipitations commenceront sous forme de neige.