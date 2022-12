La neige va continuer à tomber durant la fin de semaine, mais « il ne faut pas s’attendre à une tempête qui se poursuit et avec laquelle on accumule sans arrêt », assure Environnement Canada.

Prévoyez plus de temps pour vous déplacer, dit Environnement Canada

Les conditions météorologiques de samedi et dimanche seront moins mauvaises que celles de vendredi. Mais avec la baisse de température combinée à de forts vents sur fond d’averses de neige, les automobilistes doivent se préparer à des conditions routières hivernales.

« Certaines routes pourraient être encore glacées et la visibilité pourrait être réduite par endroits, donc adaptez votre conduite et prévoyez plus de temps pour vous rendre du point A au point B », a conseillé Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada, en entrevue téléphonique vendredi.

Ces conditions sont une gracieuseté du refroidissement soudain doublé de forts vents qui s’est pointé dans le ciel enneigé du sud du Québec vendredi après-midi.

Quand les températures chutent sous zéro alors qu’il neige, on obtient des routes et des trottoirs glacés à grande échelle. Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

Des rafales de 60 à 70 kilomètres à l’heure en provenance du sud-ouest sont attendues dans pratiquement tout le Québec, ce samedi. Les vents violents qui ont balayé la province en début de journée vendredi, atteignant de 100 à 110 km/h dans les environs de Québec, et de 80 à 90 km/h au Saguenay, venaient plutôt de l’est.

Noël blanc de blanc

La neige va continuer à tomber durant la fin de semaine, mais « il ne faut pas s’attendre à une tempête qui se poursuit et avec laquelle on accumule sans arrêt », a précisé le météorologue.

On prévoit plutôt des averses de neige, dont certaines pourraient « être un peu plus fortes », mais sans durer longtemps.

« Ce sont des conditions hivernales avec des flocons de neige, donc ça pourrait réduire la visibilité, surtout si la neige est soulevée par le vent », a expliqué Jean-Philippe Bégin.

Ces conditions perdront un peu en intensité au fil des heures, mais se maintiendront tout au long du week-end de Noël.

« Dimanche, c’est encore moins pire que samedi, mais ça reste venteux », a prévenu M. Bégin.

Le 25 décembre, il faut encore s’attendre à des rafales de 40 à 50 km/h, et à des averses de neige qui pourraient réduire la visibilité par endroits.

Ça s’améliore tran-quil-lement. Roulez plus lentement et vous allez vous rendre à bon port. Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

La région de Montréal avait reçu près de 10 centimètres de neige en milieu d’après-midi vendredi, et de 5 à 10 centimètres supplémentaires étaient encore attendus.

Risques d’inondations côtières

L’arrivée de vents violents en période de marées à forte amplitude risque de provoquer un déferlement de vagues le long de la côte de certaines localités, prévient Environnement Canada.

« La marée astronomique est déjà haute, ça ne prend pas grand-chose pour que ça déborde », a expliqué M. Bégin. La tempête a aussi entraîné le débordement du fleuve Saint-Laurent vendredi après-midi sur la rue Dalhousie, à Québec, à la hauteur du bateau le Louis Jolliet.

Ces débordements risquent davantage de se produire sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent que sur sa rive sud, dans une zone allant « de Québec vers l’est, incluant le Saguenay ». Et en cette période où le fleuve et le golfe du Saint-Laurent sont exempts de glace, ces conditions pourraient produire des inondations et de l’érosion côtières.

Le site d’Environnement Canada affichait des avertissements d’« onde de tempête » pour plus d’une quinzaine de secteurs de la province vendredi.