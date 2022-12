Les Québécois doivent se préparer à des pannes d’électricité prolongées, met en garde Environnement Canada, à l’arrivée d’une tempête hivernale qui s’intensifiera au cours de la journée de vendredi. An menu, de fortes rafales et un risque de pluie verglaçante. Les routes et les trottoirs pourraient ainsi se transformer en « patinoires » dans le sud de la province.

Selon les prévisions de l’agence fédérale, des vents de 70 à 110 km/h souffleront vendredi sur de nombreuses régions du Québec. À Montréal, des rafales de près de 90 km/h pourraient être enregistrées.

Des alertes de vents forts et de tempête hivernale ont aussi été émises pour les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Gatineau, Québec, l’Abitibi, Baie-Comeau et Charlevoix, entre autres.

« Avec des vents comme ceux-là, on peut s’attendre à des pannes d’électricité un peu partout », indique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



Des Québécois pourraient même fêter le réveillon de Noël dans le noir. En raison de l’ampleur de la tempête, l’électricité pourrait prendre du temps à être rétablie, soutient-il. « C’est une tempête majeure qui frappe un énorme territoire. Ça va compliquer le rétablissement de service », prévient le météorologue.

En marge des préparatifs de Noël, Environnement Canada recommande à la population de prévoir de la nourriture, de l’eau et des couvertures pour subsister à ses besoins jusqu’à 72 heures. Les appareils électroniques devraient aussi être rechargés.

« Pensez aussi à un plan B : est-ce que je peux m’abriter chez des amis ou de la parenté ? L’idée n’est pas d’alarmer tout le monde, mais de se préparer en amont », souligne M. Bégin.

Des routes dangereuses

De nombreux Québécois devront aussi reporter ou annuler leurs déplacements, car ceux-ci seront perturbés par un cocktail de neige, de pluie et de poudrerie.

Dans la grande région de Montréal, les précipitations de neige devaient s’intensifier au courant de la nuit de jeudi à vendredi. La neige se transformera en pluie dans la journée de vendredi avec un risque de pluie verglaçante en matinée. En fin d’après-midi, les températures plongeront rapidement au-dessous de zéro, et les flocons tomberont à nouveau. Des accumulations de 20 à 30 cm de neige sont attendues.

« Historiquement, c’est ce qui cause des patinoires sur les trottoirs et sur les routes », prévient Jean-Philippe Bégin. « Évitez d’être sur la route dans le sud du Québec demain », insiste le météorologue.

Dans l’est du Québec, Environnement Canada prévoit des accumulations de neige d’entre 30 et 50 cm, voire plus par endroits. La combinaison de vents violents et d’une chute de neige pourrait grandement réduire la visibilité et provoquer des fermetures de route.

Un risque de débordement côtier a aussi été émis dans les régions de Québec, de Charlevoix et de Baie-Comeau, en raison des niveaux d’eau plus élevés que la normale et des vents forts prévus vendredi en fin de journée.

Les villes se préparent

La Ville de Montréal demande à la population d’éviter de sortir vendredi, puisque les équipes municipales d’entretien s’attendent à un « grand défi » pour réussir à garder les rues et les trottoirs praticables pour les véhicules et les piétons.

« C’est particulier, parce qu’on va vivre deux saisons en 24 heures, avec des précipitations en grande quantité, autant en neige qu’en pluie », souligne Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, en entrevue téléphonique. « C’est le mélange qui rend le défi plus grand. »

Les employés municipaux devront donc d’abord pousser la neige pour déblayer les rues, puis dégager les puisards afin que la pluie puisse s’évacuer dans les égouts pluviaux.

L’épandage de sel sera sans doute inutile dans les premières heures de la tempête, puisque la pluie viendra ensuite diluer le tout. On se prépare donc à épandre du fin gravier au début, réservant le sel pour plus tard, quand les températures chuteront de nouveau.

La Ville de Québec est elle aussi sur le qui-vive. Le maire Bruno Marchand a tenu jeudi à rassurer les citoyens.

La Ville est prête. La cellule de crise est activée et prête à prendre soin des citoyens de Québec. Bruno Marchand, maire de Québec

La Ville a notamment triplé son équipe de garde en foresterie urbaine, anticipant plusieurs branches cassées. Les prévisions météo prédisent des rafales à 80 km/h vendredi soir sur la capitale. Les autorités s’inquiètent aussi de la succession de neige puis de pluie, suivie d’un refroidissement.

« Le pire scénario, ce serait 25-30 cm de neige, puis 20-25 mm de pluie, et après, un refroidissement important », note Éric Grondin, directeur de division gestion du déneigement à la Ville de Québec.

Écoles fermées, vols annulés

Le congé de Noël est arrivé plus tôt que prévu pour des milliers d’élèves de la province.

À titre préventif, les centres de services scolaires de Montréal, Marguerite-Bourgeoys et de la Pointe-de-l’Île ont pris la décision de fermer leurs écoles vendredi. Aucun cours ni enseignement à distance ne sont prévus pour l’ensemble des élèves du primaire, du secondaire ainsi que du secteur des adultes.

Du Lac-Saint-Jean à l’Abitibi, en passant par Québec et l’Outaouais, de nombreux centres de services scolaires ont aussi décidé de fermer leurs établissements.

WestJet a annoncé jeudi soir que ses vols au départ et à l’arrivée des aéroports de Montréal, Toronto et Vancouver sont annulés vendredi.

Les annulations débutent dès jeudi à 23 h 50 heure locale à Vancouver et dès vendredi à 9 h heure locale à Toronto et à Montréal. Les vols pourraient reprendre samedi, en fonction des conditions météorologiques.

Les aéroports d’Ottawa, de London et de Waterloo, en Ontario, ainsi que ceux d’Abbotsford, de Victoria, de Nanaimo et de Comox, en Colombie-Britannique, sont également concernés par ces annulations de WestJet.

Les voyageurs qui comptent prendre un vol feraient donc mieux de s’enquérir de la situation. À l’aéroport Montréal-Trudeau, notamment, plusieurs vols intérieurs ou en direction des États-Unis prévus jeudi soir ou vendredi ont aussi été retardés ou annulés. « Un mélange de précipitations est attendu à Montréal, de jeudi à samedi, ce qui pourrait perturber l’horaire des vols », indique l’aéroport sur son site.

Avec La Presse Canadienne